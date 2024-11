Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, aclaró este viernes que la Sentencia Constitucional 0776/2024 tiene que ver con el congreso de la ciudad de El Alto, del 3, 4 y 5 de mayo, y no con la Resolución 195/2024 que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que se determinó no registrar ese cónclave.

“Tenemos que indicar que al no haberse dejado sin efecto la resolución 195, la Dirección Nacional del MAS-IPSP permanece incólume bajo la presidencia de Evo Morales, no se ha cambiado ni se puede cambiar en razonamiento legal al presidente del MAS”, indicó el jurista.

Reiteró que el amparo constitucional de la Sala Cuarta del TCP gira en torno a la supervisión al congreso de El Alto y que, además, el fallo “menciona que los efectos del congreso tienen valor”.

“Se tienen como válidos todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP, llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024, convocado por las organizaciones fundadoras ahora accionantes; así como, las determinaciones asumidas en éste”, señala una de las disposiciones de la sentencia constitucional.

Sin embargo, Chávez señaló que el 23 de mayo de este año el TSE, luego de “haber sido forzado a supervisar y ver los actos de ese congreso paralelo, lo que hace es invalidar” el congreso de El Alto y esa decisión fue plasmada en la resolución 195/2024.

Añadió que esa decisión no fue objeto del amparo constitucional, por lo que, señaló, cuando el TSE sea notificado, éste debe asumir una decisión conforme a su misma disposición legal. Esto debido a que la decisión 195/2024 “está plenamente vigente”.

“El no registro por no cumplir los requisitos que establece la ley, en este caso no son salvables. ¿Cuál es el primer requisito? Debe ser solicitado el congreso por el delegado político que no ha sido cumplido”, advirtió.

Agregó que el otro requisito se basa en la Ley y el Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas, en su artículo 8, que establecen las obligaciones que deben cumplirse para una supervisión.

“Todos ellos han sido incumplidos en la ciudad de El Alto. No ha habido comisión de poderes, no ha funcionado la presidencia del Presídium a cargo del presidente del MAS como ordena el estatuto”.

Indicó también que el artículo 13 fue burlado “vilmente” por los organizadores de ese congreso y que por ese motivo el TSE emitió la resolución que rechaza el registro de la directiva arcista.

Enfatizó que esa resolución fue amparada en el informe “taxativo y categórico” del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) en el que señala que no se cumplió “absolutamente nada y no podía registrarse el congreso”.

Antes esas argumentaciones, Chávez reiteró que la sala plena del TSE “no tiene” más opciones y tiene que hacer cumplir la ley.

Dijo que la única posibilidad que tiene el TSE es mantener la Dirección Nacional de Evo Morales, porque ellos “ya han rechazado” la solicitud que hicieron de acreditación de una nueva directiva.