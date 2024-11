Choquehuanca: «La inteligencia artificial debe ser una herramienta para eliminar la corrupción, la discriminación y el maltrato a nuestro pueblo»

“La Inteligencia Artificial (IA) nos tiene que ayudar a eliminar la corrupción, la discriminación y tiene que ser una herramienta para terminar el maltrato a nuestro pueblo.

Fuente: VPEP

No podemos permitir que las tecnologías perpetúen desigualdades o se utilicen para manipular y dañar a las personas”, afirmó el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Jilata David Choquehuanca, durante la conferencia magistral “La Inteligencia Artificial y Computación en la Nube y su Impacto en el Gobierno y la Economía”, realizada este jueves en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

El Vicepresidente destacó los beneficios del desarrollo tecnológico para la humanidad, pero también alertó sobre sus limitaciones y riesgos. Si bien la IA es capaz de procesar información y resolver problemas mediante el razonamiento lógico, carece de emociones y sensibilidad.

“La Inteligencia Artificial, desde el uso y desarrollo soberano de nuestra propia ciencia y tecnología, adecuada a nuestras verdaderas necesidades, puede ayudar a resolver algunos de los problemas más apremiantes de nuestro entorno”, expresó Choquehuanca ante autoridades, estudiantes y representantes de instituciones presentes.

El Jilata subrayó que la IA debe respetar los derechos fundamentales y trabajar en armonía con la Madre Tierra. “La inteligencia artificial será un instrumento tecnológico importante para la humanidad solo si la incorporamos al camino del sentido de la vida. Sin embargo, la IA no puede reemplazar la esencia humana: no siente, no ama, no cuida. Por eso necesitamos más que inteligencia artificial, necesitamos corazones inteligentes que valoren y preserven la vida,” enfatizó.

El evento, organizado por la Vicepresidencia del Estado en colaboración con Huawei, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y la comunidad académica de la UMSA, reunió a expertos y estudiantes para reflexionar sobre el impacto de la IA en la economía y la gestión pública.

Choquehuanca resaltó que la IA debe ser una herramienta para construir un Estado más eficiente y justo. “La Inteligencia Artificial en el Gobierno debe permitir el análisis acelerado de datos, aumentar la eficiencia en todos los sistemas de gestión gubernamental y proporcionar información en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y fundamentadas”, explicó.

Sin embargo, la autoridad también advirtió sobre los riesgos del mal uso de esta tecnología, que podrían llevar a prácticas perjudiciales como la vigilancia masiva, la manipulación de la información y la perpetuación de desigualdades.

“El mal uso de la Inteligencia Artificial puede manifestarse en formas como la vigilancia masiva, la manipulación de la información y la discriminación. Estas prácticas promueven desigualdades y prejuicios. La deshumanización se profundiza cuando permitimos que las decisiones críticas sean tomadas por máquinas sin la participación y el juicio ético de los seres humanos”, alertó Choquehuanca.

En este contexto, el Vicepresidente hizo un llamado a los desarrolladores de tecnología, tomadores de decisiones y la ciudadanía para trabajar juntos en el desarrollo de una IA que sea inclusiva, ética y beneficiosa para todos. “Debemos asegurarnos de que estas tecnologías no se conviertan en instrumentos de control o exclusión, sino que sirvan para erradicar la corrupción, fortalecer la justicia social y garantizar que las decisiones se tomen con ética y respeto por los derechos humanos”.

Además, destacó el potencial de la IA para mejorar la gestión pública, promover la transparencia y luchar contra las desigualdades estructurales. “La IA debe convertirse en una aliada para construir una sociedad más justa, donde el bienestar y el Vivir Bien sean prioridades. Necesitamos usar estas herramientas tecnológicas para cuidar de nuestra gente y nuestra Madre Tierra,” concluyó.

Este espacio de diálogo reafirma el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia con la adopción de tecnologías responsables, que no solo modernicen al país, sino que también impulsen una gestión basada en principios de justicia, equidad y respeto por la vida.

Del evento participaron la Rectora de la UMSA, María Eugenia García; el CEO de Huawei Technologies, Wuhaoqian; el Director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, Bladimir Magne Molina; el Director General Ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Iván Iporre Salguero; invitados y estudiantes que colmaron el lugar.