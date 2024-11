Citan a la vicepresidenta filipina por sus amenazas contra el presidente

Sara Duterte prometió que haría asesinar al mandatario, su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes, si ella misma fuera asesinada.

La vicepresidenta filipina, Sara Duterte, fue citada a la Oficina Nacional de Investigación para explicar sus declaraciones acerca de que contrató a un asesino para matar al presidente Ferdinand Marcos Jr, a su esposa Liza Araneta y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, informa Philippine News Agency.

Según la citación, entregada este martes, Duterte debe aparecer ante los investigadores este viernes a las 09:00 (hora local) en la Oficina del Director del organismo. El objetivo de la aparición de la funcionaria en la Oficina es «arrojar luz sobre la investigación» por presuntas amenazas graves.

La citación fue apoyada por el Departamento de Justicia de Filipinas, que indicó que «las amenazas proferidas por cualquier funcionario público, independientemente de su cargo, no serán toleradas y deben ser abordadas a través de los canales legales apropiados». Al mismo tiempo, el departamento comunicó que los investigadores ya buscan al presunto asesino o asesinos supuestamente contratados por la vicepresidenta. «Las medidas adoptadas hoy demuestran claramente la dedicación del Gobierno a garantizar que todos los funcionarios actúen en un marco de integridad y responsabilidad», sostuvo el organismo.

La vicepresidenta fue convocada a la Oficina un día después de que el presidente calificara sus amenazas de «intento criminal» y agregara que «no debe pasarse por alto». El mandatario también llamó a defender el Estado de derecho en el país. «La ley debe prevalecer en cualquier situación, sea quien sea el golpeado», destacó. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes sostuvo que las afirmaciones de Duterte no son una broma, sino «una amenaza directa a nuestra democracia, a nuestro Gobierno y a la seguridad de nuestro país«.

Amenazas

El sábado 23 de noviembre la vicepresidenta amenazó de muerte a Marcos, a su esposa y a Romualdez en una rueda de prensa después de que se ordenara el traslado de su detenida jefa de gabinete, Zuleika López, al centro penitenciario para mujeres de la ciudad de Mandaluyong. «No se preocupen por mi seguridad, porque ya hablé con alguien. Le dije: ‘Si me matan, mata a BBM [Marcos], a Liza Araneta y a Martín Romualdez’. No es broma», aseveró Duterte durante una videoconferencia. «Ya he dado mi orden: ‘Cuando yo muera, no pare hasta matarlos’. Y entonces dijo que sí», agregó.

Posteriormente, Duterte aseguró que sus afirmaciones no representaban una amenaza real, sino que expresaban preocupación por su propia seguridad. Además, la funcionaria calificó las acciones del Gobierno de Marcos de «una farsa» que tiene como objetivo perseguir a los críticos como ella.