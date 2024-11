Cochabamba: Funcionario fue agredido por un conductor que se negó a pagar media hora más de estacionamiento

El hecho se registró en la zona central de la ciudad de Cochabamba, donde todo quedó grabado por un teléfono en el que se evidencia el momento en el que el hombre arremete contra el trabajador

Fuente: Unitel

Un funcionario que realizaba el cobro del ‘parqueo tarifado’ de la Alcaldía de Cochabamba fue agredido por un conductor que se negó a pagar el excedente de tiempo que su vehículo quedó estacionado.

Luis Luna trabaja como cobrador en la avenida Oquendo de la ciudad de Cochabamba, él relató cómo un hombre reaccionó de manera agresiva solo porque le dijo que debía cancelar 30 minutos más de estacionamiento.

“Yo le dije, tienes que poner lo que falta de tiempo y de ahí se puso ya agresivo, me quiso pegar, no le di importancia, pero me aguanté y directo me agarró, yo solo le dije cálmate, no te estoy faltando al respeto y me sujetó de la ropa”, contó Luis a UNITEL.

El funcionario municipal manifestó que él no reaccionó a la agresión por lo que únicamente se alejó logrando soltarse de las manos el conductor para evitar ser golpeado.

[Foto: UNITEL] / El funcionario fue agredido cuando realizaba su trabajo

“Se pasó media hora más le dije y de eso se puso agresivo y no me quería pagar. Total estuvo dos horas y media, pagó de dos horas y se fue así, sin pagar la media hora”, reveló.

La agresión quedó grabada por un celular de parte de una persona que se encontraba en la zona, donde se observa como el sujeto agarra con fuerza al funcionario que solo hacía su trabajo.

Varias agresiones

Por su parte, desde la Dirección de Imagen Corporativa Institucional han manifestado que en lo que va del año se han registrado al menos cinco casos de agresiones de este tipo contra los funcionarios públicos.







“A nosotros nos alarma la frecuencia con la que este tipo de acciones de ciudadanos contra funcionarios que están cumpliendo su trabajo al controlar el estacionamiento y hacer cobro respectivo por el uso de espacio público, se repite, ya va a ser la cuarta o la quinta vez en este año que se da esta situación. Hay ciudadanos que creen que es lo mismo estar estacionado un minuto que una hora”, manifestó un funcionario de esta dependencia.

Asimismo, indicó que de esta última agresión se está realizando las investigaciones para que se procesa con la sanción correspondiente.

“Vamos a hacer las investigaciones como corresponde. En los anteriores casos donde ha habido agresiones a nuestros funcionarios, hemos llegado hasta las instancias judiciales, algunas de ellas están prosperando, pero vamos a continuar recurriendo a lo que las normas dicen”, agregó.