Comercializadores de carne de El Alto bloquean vías, exigen atención del Gobierno

Exigen al gobierno mayor control en las fronteras para evitar el contrabando de carne y ganado.

eju.tv /Video: Tele Estrella

El Alto.- En cumplimiento del anunciado paro indefinido, comercializadores de carne de la ciudad de El Alto bloquean las principales vías de la urbe alteña exigiendo al gobierno suspender las exportaciones de este producto. La medida de protesta también es contra el incremento del kilo gancho.

“Estamos en las calles porque una vez no somos escuchados por el Gobierno, que le pedimos que garantice a la población la carne. Este el inicio, el producto llega de manera irregular, ya no hay ganado, los ganaderos no nos están vendiendo y mis compañeros están sufriendo, por eso pedimos se suspenda la exportación”, dijo Cliserio Serrano dirigente de la Federación de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra) de El Alto.

En los mercados de la urbe alteña, existen opiniones divididas, algunos apoyan la medida cerrando sus puestos de venta de carne, pero otros prefieren seguir vendiendo para no perder ingresos y agravar su situación económica.

Los dirigentes anunciaron que, de no ser escuchados por el gobierno, en ampliado determinarán las medidas de presión como ser marchas de protesta, mitin u otra acción para garantizar el abastecimiento de la carne a la población.