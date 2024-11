Comerciantes y feriantes de Navidad reportan bajas ventas, dicen que la gente prioriza comer

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas por el movimiento económico que genera el comercio de juguetes, panetones, regalos de diferente índole y donde la gente se desprende económicamente para compartir en familia; sin embargo, se prevé que los negocios se verán afectados esta gestión por la crisis económica.

La Paz. – Gremiales de los diferentes mercados de La Paz, entre ellos, feriantes de Navidad y otros, reportaron este jueves ventas bajas producto de la crisis económica, ya que las personas priorizan la compra de alimentos para el día a día.

La señora Hilda Laura contó que la crisis económica está tan fuerte que sienten que Bs 100 solamente tiene un valor de Bs 10, porque no pueden comprar nada, la plata se acaba rápido. Dijo que ella vende artículos de primera necesidad, pero aun así, las ventas bajaron.

“No hay dólares, no hay gasolina, todo ha subido. Nosotros somos del día a día, pero no hay venta. Nos estamos comiendo nuestro capital, realmente estamos muy mal porque vendemos bien poquito”, contó Laura a la ANF.

A la cabeza de los gremiales, diferentes sectores vinculados a los mercados de la ciudad de La Paz, salieron en marcha de protesta demandando al gobierno de Luis Arce una solución real a la crisis económica; exhortaron a las autoridades no ofrecer más excusas o explicaciones.

“No queremos explicaciones, queremos soluciones”, fue una de las arengas que gritaron los feriantes en la marcha. Muchas vendedoras protestaron con sus cacerolas, porque los más afectados por el incremento de la canasta familiar son las personas de bajos recursos, los que viven del día.

La señora Katia Machicado lamentó que el país haya llegado a una situación crítica económicamente, ya que, como mayorista de artículos navideños, se ve afectada; intuyó que las bajas ventas se deben a que las personas prefieren cuidar su dinero y comprar lo necesario para comer y vivir, y no gastar en la festividad de Navidad.

“No hay venta, la gente prefiere guardar su dinero para su comida, ya no vienen a comprar. Pedimos al Gobierno que de una vez de solución a la crisis económica”, contó Machicado.

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas por el movimiento económico que genera el comercio de juguetes, panetones, regalos de diferente índole y donde la gente se desprende económicamente para compartir en familia; sin embargo, se prevé que los negocios se verán afectados esta gestión por la crisis económica.

Otra madre de familia que marchó en el centro paceño contó que las familias que tienen varios hijos son los que sufren más porque, aparte que no tendrán una Nochebuena, seguirán buscando cómo sobrevivir el día a día.

“Realmente el dinero boliviano está bien devaluado, lo que comprábamos con 100 bolivianos para una semana, ahora solamente es para un día”, señaló.

