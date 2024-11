Ante las demandas de los micreros por un alza en el precio de pasajes de transporte urbano en Santa Cruz y los perjuicios que afectan a la población con los paros del sector, un concejal cruceño presentó una propuesta de estudio de costos a la Alcaldía por Bs 35.000.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La propuesta que presentó Juan Carlos Medrano de Comunidad Autonómica, señala que estará cargo del Colegio de Economistas de Santa Cruz y demorará 70 días.

“El Colegio de Economistas está dispuesto a hacer el estudio para el precio del pasaje y que solamente va a costar Bs 35.000. Estamos hablando de un estudio accesible y que demora 70 días”, aseveró Medrano en conferencia de prensa.

Estudio de costos

A su vez, Medrano denunció que el alcalde Jhonny Fernández no presentó ninguna solicitud de consultoría ni de estudio de costos por escrito.

“Lamentablemente hasta el día de hoy no lo ha hecho, no ha presentado ninguna solicitud de consultoría o estudio de costos porque no le interesa, no sabemos que acuerdos tiene el alcalde con el sector transporte”, agregó el concejal.

Por lo que aseguró que enviará una minuta al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz para que instruya de manera inmediata la contratación para la consultoría o que sea el mismo Fernández quien diga “a quien va a contratar”.

Tarifa

Medrano también dijo que una vez que se realice el estudio se reunirá con el transporte y representantes de sectores sociales para definir la tarifa comercial del pasaje.

Fernández envió a los micreros una propuesta de nivelación de pasajes con un incremento a Bs 2,18 o Bs 2,37. Y que el sector rechazó.

Después del paro del jueves, algunos choferes comenzaron a cobrar más de Bs 2 (actual tarifa) a recomendación de su dirigencia. La Alcaldía respondió con operativos de control para evitar que se le cobre más al usuario del transporte público.

Asimismo, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia presentó observaciones al informe municipal sobre tarifas de transporte.