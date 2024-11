Concejal Ervin Mancilla exige que Rodrigo Paz declare por el puente 4 de Julio de Tarija

Fuente: La Voz de Tarija

El concejal de Tarija, Ervin Mancilla, cuestionó duramente al exalcalde Rodrigo Paz Pereira por la construcción del puente 4 de Julio, una obra calificada como millonaria y polémica, y pidió a la justicia que acelere el proceso para que el exalcalde declare y asuma su responsabilidad.

“Esperemos que la justicia agilice para que ninguna autoridad más haga el uso de la plata de la población a su antojo como si sería su propia plata”, afirmó Mancilla, quien destacó la necesidad de que las autoridades respeten los recursos de la población y las instituciones.

El concejal denunció que la obra del puente 4 de Julio no cumple su propósito de descongestionar el tráfico vehicular, a pesar de haber representado una inversión significativa. “Este puente nunca debió ser construido. Este puente no cumple la función de descongestionar el flujo vehicular, y esto no pasó”, enfatizó.

Además, Mancilla cuestionó el accionar del exalcalde, asegurando que Paz impulsó obras de gran costo y luego se desentendió de las consecuencias. “Como Rodrigo Paz que hace obras millonarias y luego se escapa”, agregó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La construcción del puente 4 de Julio ha sido objeto de controversia desde sus inicios, generando debates sobre la prioridad de esta obra en comparación con otras necesidades del municipio. La exigencia de una declaración por parte del exalcalde busca esclarecer posibles irregularidades en su ejecución y financiamiento.

Mancilla insistió en que se necesita un sistema judicial efectivo que impida el mal manejo de los recursos públicos y que garantice que las autoridades cumplan con su deber de transparencia y rendición de cuentas.