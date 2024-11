Concejal Medrano a micreros: “Si inician un paro, el transporte libre comenzará a funcionar”

Santa Cruz. El concejal también sugiere que un análisis técnico podría resultar en tarifas diferenciadas, considerando que algunas rutas podrían mantener o incluso disminuir sus costos.

Charles Muñoz Flores

Fuente: Red Uno

En medio de un creciente conflicto entre el sector de transporte urbano y el Concejo Municipal de Santa Cruz, el concejal Juan Carlos Medrano reiteró la necesidad de realizar un nuevo estudio de costos antes de tomar cualquier decisión sobre el incremento de tarifas. Los transportistas han advertido con iniciar un paro indefinido el próximo lunes 2 de diciembre si no reciben una respuesta satisfactoria.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hay que decirles a los transportistas que no pueden hacer lo que les da la gana. No se trata de que el Concejo Municipal simplemente apruebe; aquí hay que hacer las cosas bien. Ellos tienen que realizar un nuevo estudio de costos, ya que el estudio que presentado ha sido observado y se ha demostrado que tiene irregularidades. No sé qué parte no entienden los transportistas”, enfatizó Medrano. Según el edil, el procedimiento para autorizar dicho estudio depende directamente del alcalde Jhonny Fernández, quien, en tres años, no ha dado la orden para realizarlo.

“Es necesario realizar un nuevo estudio. El procedimiento establecido en el reglamento indica que el alcalde Jhonny Fernández debe firmar; es decir, debe poner su puño y firma en un documento que autorice dicho estudio. Sin embargo, hasta la fecha, no lo ha De hecho, en tres años, no ha ordenado ni la consultoría ni que el departamento de Tráfico y Transporte realice un estudio real”, agregó.

El concejal también sugiere que un análisis técnico podría resultar en tarifas diferenciadas, considerando que algunas rutas podrían mantener o incluso disminuir sus costos. “No podemos tomar una decisión sin un estudio confiable. Los concejales no somos técnicos; esto debe hacerlo un organismo especializado como el Colegio de Economistas”, subrayó.

Medrano advirtió que un paro del transporte público podría desencadenar la intervención de servicios alternativos y la eventual apertura de licitaciones para operadores privados, incluso internacionales.

“Si el día viernes empiezan con un paro indefinido, la gente va a salir a las calles, el transporte libre comenzará a funcionar y, si hay algún accidente o problema, será culpa de los transportistas que no están cumpliendo con la función pública que establece. la ley No sería raro que ordenemos una licitación para que vengan empresas extranjeras o nacionales y ofrezcan un servicio de transporte distinto, diferenciado, y que la gente pague lo que corresponde”, señaló.

El concejal instó a los transportistas a dejar de “engañar a la población” y exigir al alcalde que firme la instrucción para iniciar el estudio.

“Señores transportistas, están pelando el gajo. No es con el Concejo Municipal, es con el alcalde Jhonny Fernández. El estudio cuesta Bs 35.000 y lo va a realizar el Colegio de Economistas, de manera transparente, honesta, competente y capaz. Nadie dudará de ese estudio. De hecho, me atrevo a decir que es posible que tengamos tarifas diferenciadas, que algunas rutas de micros, como los anilleros, quizás no vean un aumento en el precio del pasaje, e incluso podría reducirse un poco, mientras que el resto de los micros. Probablemente experimente una variación. Sin embargo, esto no lo podemos definir los concejales sin un estudio de costo”, indicó Medrano.

“No le mientan a Santa Cruz, el estudio que han presentado está mal hecho, ya ha sido observado por los ingenieros y economistas. Hay que hacer un estudio transparente y real. Que aprovechen que el Colegio de Economistas está cobrando baratísimo, Bs 35.000. No sé cuánto habrán pagado ellos por su estudio, así que no vengan a mentir a la población”, acotó.

Al ser consultado sobre que los transportistas han solicitado que, si hasta el día viernes el Concejo Municipal no tiene una respuesta satisfactoria, el sector acataría un paro indefinido a partir del lunes 2 de diciembre.

Medrano respondió: “Ya les hemos respondido, no sé por qué a los transportistas les gusta que se las charlen. Los están haciendo venir al Concejo Municipal a perder el tiempo, porque no se puede analizar un estudio que no existe. tomar una determinación. Los concejales no somos técnicos son los del Colegio de Economistas y las empresas que hacen estudios”.