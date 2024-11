Concejal Saavedra apunta a dueños de micros por la intención de subir tarifa a Bs 3

Santa Cruz.- En medio de los operativos y controles para evitar el cobro de Bs 3 en lugar de Bs 2 en la ciudad de la Sierra, el concejal Manuel Saavedra señaló que son los dueños de los micros quienes demandan el incremento y no así los choferes.

“La gran mayoría de las unidades están cobrando Bs 2, pero algunas tienen el letrero (del cobro de Bs 3) y ya la Secretaría de Tráfico está haciendo la fiscalización correspondiente, se está notificando, se está verificando”, indicó el concejal.

“Los choferes trabajan 14 horas, no tiene jubilación, no tiene seguro de salud, no tienen un salario fijo. Tampoco los choferes se van a inmolar y pelear con la población por el capricho de los micros de subir (la tarifa) del pasaje de manera irregular”, señaló Saavedra.

El concejal recordó que las sanciones van desde Bs 1.200 hasta Bs 5.000 y que la tercera infracción, se le retirará la autorización

“Los choferes no son los responsables de esto, los responsables son los dueños de los micros”, reiteró el concejal.