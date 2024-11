Santa Cruz: Concejales a los gritos y al borde de los golpes en reunión con micreros por el pasaje

Poco después de las 10:00 los micreros fueron recibidos en la Comisión de Constitución del Concejo para tratar el tema del pasaje. Hubo impasses entre Gabriela Garzón y Manuel Saavedra y entre José Quiroz y Juan Carlos Medrano.







Este jueves, en medio del primer día del paro de micreros por el incremento del incremento o no del pasaje en Santa Cruz de la Sierra, los dirigentes del sector fueron recibidos en la Comisión de Constitución del Concejo y en medio del debate se registró un impasse entre concejales e incluso estuvieron al borde de los golpes.

[Foto: Xiomara Sandóval- Unitel] / La reunión en el Concejo se instaló pasada las 10:00

El primer momento de tensión, fue entre la concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Gabriela Garzón y el de Demócratas, Manuel Saavedra. Ella señaló que el transporte merece ser escuchado y por eso se los recibió. Además, cuestionó que se trató de involucrarla en el bloqueo de los transportistas al Concejo la anterior semana.

Saavedra interrumpió y se dirigió a Garzón: “Pero usted no estuvo ese día (de la toma del Concejo), se mandó cambiar, no hable de lo que pasó ese día si no estuvo”. Ella afirmó “No estuve y a ¿Usted qué le importa dónde estuve?.

Luego criticó que la concejal Silvana Mucárzel, también de UCS, pidió licencia en la Comisión, pese a que el tema que está debatiendo es de interés de todos.

Otro momento que subió aún la tensión fue el protagonizado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Quiroz y el de Comunidad Autonómica (CA), Juan Carlos Medrano.

Primero, Quiroz criticó que los concejales rechacen que se incremente el monto del pasaje, pero no realizan controles a otros sectores que incrementaron sus precios. “No hagamos más show político porque las elecciones van a ser el 2026. A mi me da rabia y bronca que solo con este sector nos hagamos los fiscalizadores”, sostuvo.

Por su parte, Medrano cuestionó que la anterior movilización los transportistas tomaron el Concejo. “Hablan de que hay pobrecitos subieron los precios, pero ¿acaso también no subió la demanda de pasajeros?, ¿Acaso no hay monopolios de familias que tienen más de 10 micros?, ¿Acaso no las venden las líneas de micros en $us 100.000 o $us 50.000?”, cuestionó.







Tras la declaración de Medrano, el concejal del MAS pidió que presente pruebas de sus denuncias. El impasse subió de tono y Quiroz le dijo a Medrano apuntándolo “este sin vergüenza. Vámonos a fuera”. En respuesta Medrano le dijo “¿Cuál sin vergüenza”.

”¿Para qué hablas?, mentiroso”, alegó de nuevo Quiroz mientras era contenido por un dirigente.

Los micreros piden que el pasaje suba a Bs 3 para mayores. Mientras que el vigente es Bs 2.