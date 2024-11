Concursante de Australia se lleva la corona de Miss Tierra 2024

La peruana Niva Antezana ha ganado el concurso de belleza en la categoría Fuego.

Fuente: https://actualidad.rt.com

La periodista medioambiental australiana Jessica Lane ha ganado el concurso de belleza Miss Tierra 2024. Fue coronada el sábado en la ciudad filipina de Parañaque, donde se celebró el certamen, tras destacar entre 75 concursantes, comprometidas con causas de la protección medioambiental.

Las representantes de Islandia, Estados Unidos y Perú se llevaron las coronas de los demás elementos de la naturaleza. La islandesa Hrafnhildur Haraldsdóttir ganó en la categoría Miss Tierra – Aire, la estadounidense Bea Millan-Windorski se convirtió en Miss Tierra – Agua, mientras que la peruana Niva Antezana fue nombrada Miss Tierra – Fuego.

