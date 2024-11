Conozca los precios que el Gobierno fijó para gasolina y diésel importados por privados

La ANH estableció tarifas referenciales y anunció medidas para facilitar la importación de combustibles bajo el Decreto Supremo 5271.

Fuente: Correo del Sur

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio a conocer los precios referenciales para la comercialización de combustibles importados por el sector privado, en el marco del Decreto Supremo 5271 que permite la libre importación y venta de gasolina y diésel.

Según lo establecido, el litro de gasolina RON 85-94 tendrá un costo de $us 1,20 (Bs. 8,35), mientras que la gasolina mayor a RON 94 será de $us 1,25 (Bs. 8,70). En el caso del diésel, el precio referencial será de $us 1,24 (Bs. 8,63) por litro. Estos valores estarán vigentes hasta su próxima actualización por la ANH.

Para facilitar el proceso de importación, la ANH implementará una ventanilla única de trámites en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, destinada a agilizar los procedimientos para empresarios interesados en traer combustible al país.

Adicionalmente, los surtidores que deseen vender combustible importado deberán abstenerse de comercializar gasolina y diésel subvencionados, y los productos importados serán diferenciados mediante colores en las estaciones de servicio, garantizando claridad en las transacciones.

Estas acciones forman parte de un plan coordinado con sectores empresariales y productivos, cuyo objetivo es garantizar el suministro de combustibles en un contexto de creciente demanda y desafíos logísticos.