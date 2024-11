Convocan a la población a sumarse al ‘anillazo’ de este martes como protesta a la situación económica

Las rotondas del segundo anillo de circunvalación serán escenario de protestas ante la coyuntura económico, la falta de diésel y la necesidad de unidad entre los sectores cruceños.







Fuente: Unitel

Diferentes sectores y la institucionalidad cruceña llevarán adelante el denominado ‘anillazo’ ciudadano, una medida de protesta que tomará las rotondas del segundo anillo de circunvalación de la capital cruceña la tarde de hoy martes 26 de noviembre.

Así lo reflejó Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional, al referir que además de buscar la unidad de los sectores, se busca reflejar un rechazo a la coyuntura económica que atraviesa el país y al déficit de diésel que aún persiste en los surtidores.

La cita sobre el segundo anillo está prevista desde las 17:00

“Es necesario encontrar unidad entre todos los sectores, entre la misma población a nivel Santa Cruz y a nivel Bolivia, porque hay que exigir. Al Gobierno, si no se le exige, si uno no se moviliza, no va a hacer nada, entonces por eso que hemos visto hay una situación carente de liderazgo en Santa Cruz, el poder político no está ejerciendo lo que es la representación”, dijo Cruz.

A esta medida ya se plegaron diferentes instituciones como el Comité pro Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), desde donde también han manifestado la intranquilidad que hay por la situación de los combustibles y la falta de dólares.

Desde la entidad cívica cruceña, el presidente Fernando Larach convocó a la población y dijo que se están sumando a esta medida para también exigirle a los políticos que haya unidad para enfrentar al masismo en las elecciones generales de 2025.

“Los ciudadanos debemos salir al segundo anillo en el camellón central, manifestar nuestro rechazo a las políticas que viene realizando el Gobierno, pero además exigiéndole que tome medidas oportunas, necesarias, claras y transparentes en favor del sector productivo, a efecto de que podamos sortear la crisis que estamos viviendo hoy”, sostuvo el cívico.

A su turno, el dirigente del transporte pesado Juan Yujra expresó que no hay autoridades o líderes que puedan convocar para asumir medida, aun sabiendo cuáles con las necesidades de la población y las situaciones que impiden el normal desarrollo de labores de los diferentes sectores cruceños.

“No hay diésel, no hay dólar, no hay trabajo, toda esta situación nos está llevando a estas protestas, porque hoy por hoy no podemos trabajar y esa es la necesidad, y no solamente los transportistas que consumimos combustible”, apuntó el dirigente.

Yujra consideró que la población debe unirse y no normalizar la subida de precios, tener que ir a hacer fila a los surtidores y que no se encuentre con normalidad la divisa norteamericana, por lo que pidió a la población sumarse a la protesta que esté prevista desde las 17:00 a los largo del segundo anillo.