Copa Simón Bolívar retoma hoy los duelos de vuelta de octavos

Desde hoy y hasta el domingo, la Copa Simón Bolívar reanudará su competición con los duelos de vuelta de los octavos de final, con 16 clubes que sueñan con el ascenso.

El primer cotejo se jugará hoy (15:00), con Ciudad Nueva Santa Cruz AFC vs. Wilstermann Cooperativas en el estadio Samuel Vaca de Warnes (ida, 0-3 ).

Mañana se medirán: ABB vs. Stormers (12:00, estadio Familia Lazzo de Pucarani, 6-1 ida), Nueva Santa Cruz vs. 3 de Febrero (14:00, estadio Samuel Vaca, 2-1 ida), Amanecer vs. Petrolero (15:00, Municipal de Quillacollo, 0-5 ida) y U de Sucre vs. Deportivo Fatic (17:00, estadio Patria, 4-0 ida).

El domingo: Tiquipaya vs. CDT Real Oruro ( 13:00, Estadio Sebastián Ramírez, ida 1-2), Oruro Royal vs. Alemán (15:00, Jesús Bermúdez, ida 3-0) y Alianza Beni vs. Real Potosí (15:00, estadio Gran Mamoré, ida 1-3).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas