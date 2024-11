Creemos ratifica que no votará por evistas ni arcistas en la elección de la directiva del Senado

La Alianza Creemos ratificó este miércoles que no votará por los evistas y los arcistas en la elección de la directiva de la Cámara de Senadores, una decisión de la bancada minoritaria, informó el senador Henry Montero.

Fuente: Prensa Creemos

“La Bancada de Creemos no va votar por ningún masista, no va negociar su voto por un masista, no lo hemos hecho y no va ser diferente en esta última elección, último periodo legislativo, que nos toca elegir. Creo que la preocupación tiene que ser entre ellos si se van a unir o qué solución le van a dar como primera fuerza política”, señaló.

Montero también subrayó que en la jefatura de la Bancada de Creemos fue ratificado él y en la Segunda Secretaria irá la senadora Claudia Egüez, sin embargo, espera que la elección se efectué dentro del respeto y de acuerdo al Reglamento de la Cámara de Senadores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El legislador argumentó que tanto los evistas y los arcistas son los responsables del quiebre de la economía del país y la persecución política, que en los 18 años de gobierno despilfarraron, corrompieron y prebendalizaron los recursos de los bolivianos y menos encontraron un pozo petrolero.