¿Crisis al interior de CC? En dos días, tres diputados se desmarcan de la alianza liderada por Carlos Mesa

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, manifestó que los legisladores que se retiraron de la alianza se vendieron “a cambio de unos cuantos ítems” en los comités de Diputados. Un comité es una instancia subalterna a una comisión en la Cámara Baja, por lo que continúan subordinados a las Comisiones.

“Hay diputados de la alianza que han tranzado con el MAS y por eso han renunciado a CC, a cambio de comités, comisiones dentro de las comisiones grandes que tenemos en Diputados. A cambio de unos cuantos ítems se han vendido”, dijo Ormachea a Visión 360.

El diputado disidente de CC Marcelo Pedrazas indicó que la decisión de los parlamentarios tal vez responda a “intereses personales” debido a que “no les dieron cosas”. Cabe recordar que la semana anterior la Cámara de Diputados definió la conformación de comisiones y comités.

“No les han debido dar cosas, por eso pienso que es personal, y eso responde también a un cálculo político porque vemos que Carlos Mesa ya no figura en el acontecer nacional respecto a 2025”, indicó Pedrazas, según El Mundo.

Entre el domingo y este lunes, al menos tres diputados de CC oficializaron su salida de la agrupación verde-naranja. Primero lo hizo Pablo Arízaga, legislador por Chuquisaca. Posteriormente se conoció el alejamiento de Mariela Baldivieso de las filas de CC; y hoy se tuvo en conocimiento que Lily Fernández, también por Chuquisaca, se desmarcó de la agrupación.

“He tomado la decisión de no ser parte más de CC. Les deseo, como siempre, éxitos en su camino; lamentablemente, yo no puedo caminar en veredas intermedias. Le debo mucho respeto a mi Circunscripción Uninominal N° 1, que poco le importa a la Dirección Nacional. Como siempre fue parte de nuestra costumbre, me despido de don Carlos Mesa con el aprecio que se merece”, indicó Arízaga en un posteo en sus redes sociales.

Quien respaldó la determinación también desde su cuenta de Facebook fue la diputada Lily Fernández, también de Chuquisaca. “De la misma manera que mi paisano y colega diputado Pablo Arízaga de la C-1, me retiro de CC. Seguiré en la lucha desde mi curul en contra del MAS y defendiendo mi país Bolivia y mi región, mi querida Sucre capital de Bolivia, cuna de la libertad”, indicó al final de un posteo en su cuenta de Facebook, en el que también respalda a su colega Arízaga.

Lo propio hizo a través de X la diputada Baldivieso, quien sostuvo que al fin se podrá “quitar las cadenas que no la dejaban avanzar en el ámbito político”. Dejó ver entre líneas que su “silencio fue una muestra de lealtad” para con el partido opositor en el Parlamento.

“Al fin me podré quitar las cadenas que no me dejaban avanzar en el ámbito político, al fin podré descargar toda la impotencia que vengo sintiendo durante cuatro años por diferentes vulneraciones dentro de la alianza CC. Mi silencio fue una muestra de lealtad, pero ellos nunca fueron leales conmigo. Desde el lunes con todo”, indicó la diputada.

Lo cierto es que, en la actualidad, varios legisladores de dicha fuerza política dieron ya la espalda a la misma, tiempo atrás.

Varios de ellos mostraron acercamientos con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien sin tener bancada consiguió ser respaldado por al menos 42 legisladores de CC y Creemos, todos ellos disidentes de las fuerzas opositoras en la Asamblea Legislativa Plurinacional.