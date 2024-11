El oro aparece primero en el ranking, mientras que grandes empresas como Berkshire o Tesla están, en este momento, por fuera del escalafón Por Juan Pablo Álvarez Cuáles son los 10 activos más valiosos del mundo: oro, Nvidia, Apple y Bitcoin en el top ten(Bloomberg/Michael Nagle)



Fuente: Bloomberg

El impresionante rally que viene mostrando el Bitcoin tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ha llevado a la criptomoneda más popular a convertirse en el séptimo activo financiero con mayor capitalización de mercado en todo el mundo, dejando atrás a acciones de gigantes como Berkshire Hathaway Inc. (BRKB), Tesla Inc. (TSLA) o Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. (TSM).

Ahora bien, ¿cuál es el activo con mayor capitalización de mercado del mundo? Si incluimos en la cuenta a commodities, empresas y criptomonedas, el lugar de privilegio lo ocupa el oro, que tiene una capitalización estimada en US$17,39 billones.

Para calcular la capitalización de mercado del oro se multiplica el precio actual por onza por la cantidad total de oro que existe en el mundo.

En segundo lugar aparece Nvidia Corp. (NVDA), la empresa más valiosa del mundo en este momento, cuya valuación bursátil es de US$3,61 billones.

El fabricante de microchips viene peleando el lugar de empresa con Apple Inc. (AAPL) desde principios de este año y, a lo largo de 2024, se han ido alternando el lugar más alto del podio.

¿Cuáles son los activos financieros de mayor valor de mercado en este momento?

Este es el top 10 de los activos de mayor valuación de mercado, nivel mundial, tomando las cotizaciones vigentes al 13 de noviembre de 2024.

Oro: US$17,19 billones

US$17,19 billones NVIDIA: US$3,59 billones

US$3,59 billones Apple: US$3,40 billones

US$3,40 billones Microsoft: US$3,16 billones

US$3,16 billones Amazon: US$2,25 billones

US$2,25 billones Alphabet (Google): US$2,20 billones

US$2,20 billones Bitcoin: US$1,81 billones

US$1,81 billones Saudi Aramco: US$1,80 billones

US$1,80 billones Plata: US$1,69 billones

US$1,69 billones Meta Platforms (Facebook): US$1,46 billones

Quedan apenas fuera de este top 10 gigantes del mundo de los negocios como:

Tesla: US$1,06 billones

US$1,06 billones Berkshire Hathaway: US$1,01 billones

US$1,01 billones TSMC: US$968.030 millones

US$968.030 millones Broadcom: US$810.710 millones

US$810.710 millones Eli Lilly: US$770.660 millones

US$770.660 millones Walmart: US$687.270 millones

US$687.270 millones JPMorgan Chase: US$678.940 millones

US$678.940 millones Visa: US$599.390 millones

US$599.390 millones UnitedHealth: US$557.570 millones

US$557.570 millones SPDR S&P 500 ETF Trust: US$548.090 millones

Esto equivale a decir que si se excluyese la capitalización estimada para los commodities y las cripto, Tesla, Berkshire y TSMC entrarían en el ranking.

Entre las latinoamericanas, la empresa más valiosa de todas es el gigante del comercio electrónico MercadoLibre Inc. (MELI), con una capitalización bursátil de US$98,29 billones.