Daylin, Alex, Luna, Mateo y otros bebés raptados: ¿Quiénes se los llevaron?

Los raptos de bebés registrados en los últimos años conmocionaron a la sociedad boliviana. En los casos resueltos, las autoras eran mujeres, de entre 20 a 35 años.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Los casos de los raptos de los bebés Daylin, Alex, Luna, Mateo, Samanta y otros conmocionaron a la sociedad boliviana en los últimos años. La mayoría fueron encontrados. Las responsables de estos hechos se identificaron como mujeres, de entre 20 a 35 años de edad, que lograron ganarse la confianza de los progenitores.

La desaparición de la bebé Daylin Cunurama Bautista, el 23 de diciembre de 2021, mantiene a la familia en vilo ya que ni la pequeña, ni la raptora fueron encontradas hasta la fecha.

Margarita Bautista, madre de Daylin, fue abordada por «Camila», una mujer de entre 23 y 30 años, en la Terminal de Buses de La Paz, a donde llegaron desde el departamento de Cochabamba. “Yo puedo ser su madrina” le dijo la mujer, quien le prometió ropa, juguetes y regalos. Entonces, la llevó a ella, a su bebé de tres meses y a sus sobrinos a la zona comercial Max Paredes para realizar las compras.

Le insistió a la madre de la menor para que ingrese a un baño público en inmediaciones del mercado de la calle Chorolque, ahí aprovechó y raptó a la bebé. Todo pasó en vísperas de la Noche Buena del 2021, en La Paz. Desde entonces, sus padres buscan incansablemente a su primogénita.

Lo tomó ‘prestado’ para que su expareja vuelva

La noche del 11 de enero de 2022, Nancy Ch.L., de 29 años y madre de dos niños, raptó al el bebé Mateo, de ocho meses de edad. 12 horas después, los encontraron. Ese día, Elsa, madre del bebé, fue abordada por la mujer cuando ofrecía carcasas de celulares a la venta en inmediaciones de la plaza de Quillacollo, Cochabamba. Le visitó en la mañana, al mediodía y al atardecer hasta ganarse su confianza, incluso le contó que quería irse a Chile. Entonces, Elsa dejó a su bebé al cuidado de su hijo mayor, mientras iba al baño, y ese momento fue aprovechado por la raptora, quien se llevó al pequeño.

En la madrugada, una llamada anónima fue clave para el rescate del niño al dar datos del posible paradero de Mateo. La Policía encontró a Nancy, quien estaba con sus dos hijos y el bebé raptado, en la habitación que alquilaba. La mujer dijo que tenía planeado devolverlo, que solo lo tomó “prestado” para que su expareja, a quien le hizo creer que la abandonó estando embarazada, vuelva con ella. «Me separé hace casi un año. No quería separarme y le dije que estaba embarazada y ahora me dijo: ‘mostrame a la wawa’. Yo quería que me preste (al bebé) y hoy iba a devolvérselo. Por estar con ese hombre estoy haciendo estas cosas, era que no lo haga. No he pensado en robármelo, solo quería que me lo preste e iba a devolvérselo”, dijo Nancy, al ser detenido.

«Quiso hacer creer que era su hijo»

En agosto de 2022, Bolivia se enteró del rapto del bebé Alex Tintaya, que tenía tres meses. Dos años después, la autora del hecho fue condenada a 17 años de prisión. Se trata de Nieves M.C.G., de 35 años, quien quiso hacer creer que el menor era su hijo. También se acercó a la madre del pequeño con promesas de un mejor futuro. En junio de este 2024, la mujer fue condenada a 17 años de prisión, en la cárcel de Obrajes de La Paz, por el delito de trata de personas al sustraer al bebé con engaños de los brazos de su madre.

El 16 de agosto de 2022, la madre de 16 años del bebé Alex se encontró con Nieves M.C.G., a quien conoció días atrás y le ofreció trabajo en una cafetería en la ciudad de El Alto. Además, le ofreció comprar algunas cosas para su bebé y bajaron juntas hasta inmediaciones de la plaza Eguino, de la ciudad de La Paz. Mientras la menor entró a un baño del lugar, la mujer raptó al infante y llevó al bebé a su casa.

La madre hizo la denuncia ante la Policía y cuando la raptora vio las noticias, le dijo a su ahijada que deje al bebé en cualquier lugar. Por ello, la joven lo dejó cerca de un colegio en la zona de Miraflores, donde un repartidor de desayuno escolar lo encontró y dio parte a las autoridades.

Mientras tanto, Nieves se deshizo de la ropa y objetos del bebé, vendió sus muebles y entregó el domicilio donde vivía junto a su esposo, a quien le hizo creer que el bebé raptado era de ellos y que falleció. Después habló con un cuidador del cementerio de Villa Ingenio de El Alto, para que entierre un ataúd vacío para sustentar su versión de que su hijo había muerto.

Llamó para devolverla

La noche del 15 de octubre, se logró encontrar a una bebé de cuatro meses que había sido raptada una semana antes por una mujer, quién ofreció ayuda a su madre, de escasos recursos, para comprar leche, pañales, entre otras cosas para la menor. La raptora, con engaños, envió a la hermana de la madre de la menor a comprar soda, cuando retornaron la mujer había desaparecido con su bebé.

Según la madre, la familia conoció a la acusada dos meses antes y se ganó su confianza. Incluso, después de secuestrarla, había llamado con la intensión de devolverla. Luego, la dejó en medio de arbustos y cerca de un basurero en la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz.

Ofreció regalarles ropa de bebé

Este mes, el rapto de la bebé Luna, de dos meses de edad, volvió a poner en vilo a la sociedad. Laura V. B., de 30 años, se ganó la confianza de Álvaro Quispe y su esposa María Isabel Ramírez, padres de dos mellizos y una hija de cinco años, de escasos recursos. Les ofreció regalarles ropa de bebé.

En la ciudad de Potosí, la familia de cinco integrantes fue abordada por la mujer, que se acercó directamente a los bebés y les hizo el ofrecimiento. Luego, les dio alimentación y pasajes para llevarlos hasta Sucre. Al retorno, les pidió alojarse en su casa. Al día siguiente, insistió en llevarse a la bebé. Ante la negativa, salieron todos. El 11 de noviembre, la mujer engañó a la madre cuando estaban por el mercado Chuquimia, argumentó que necesitaba ir al baño y se llevó a una de las mellizas de la familia, y no regresó más.

Ambas fueron encontradas, esa misma noche, en la carretera de Potosí a Uyuni, específicamente en el sector Janajmayu, en la tranca a Uyuni, ya que la mujer pretendía sacar a la menor rumbo a Chile. Está acusada por el delito de trata y tráfico agravado, no aceptó el delito, pero dijo estar arrepentida de haberse llevado a la bebé.