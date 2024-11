«Debemos aceptar los resultados de estas elecciones»: Harris promete una transición pacífica

«Aunque concedo esta elección, no concedo la lucha que alimentó esta campaña», aseguró Harris. «Nunca renunciaré a luchar por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones», dijo. Estados Unidos, añadió, «nunca renunciará a la lucha por su democracia».

«El resultado de estas elecciones no es lo que esperábamos, tampoco algo por lo que lucháramos», dijo la política al inicio de su discurso en la Universidad de Howard. «Pero escúchenme: la luz de la promesa americana siempre arderá brillante mientras no nos rindamos y sigamos luchando», agregó.

«Debemos aceptar los resultados»

«La gente está sintiendo y experimentando una serie de emociones en este momento, lo entiendo. Pero debemos aceptar los resultados de estas elecciones», pidió. «Está bien sentirse triste y decepcionado, pero, por favor, sepan que todo va a salir bien», prometió Harris, dirigiéndose a sus simpatizantes. «Esta es la cuestión, esta es la cuestión: a veces la lucha lleva un tiempo», recalcó.

«Hoy he hablado con el presidente electo, [Donald] Trump, y lo he felicitado por su victoria», afirmó Harris. «También le he dicho que les ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en un traspaso de poder pacífico«, aseveró. La candidata demócrata instó a sus simpatizantes a que traten a todos con amabilidad y respeto mientras continúan luchando por «los derechos y libertades fundamentales».

«No es momento de bajar los brazos»

«Seguiremos librando esta lucha en las urnas, en los tribunales y en la plaza pública. Y también la libraremos de maneras más silenciosas: en cómo vivimos nuestras vidas, tratándonos unos a otros con amabilidad y respeto; mirando a la cara de un extraño y viendo a un vecino; utilizando siempre nuestra fuerza para levantar a la gente, para luchar por la dignidad que todas las personas merecen», señaló.

«La lucha por nuestra libertad exigirá un trabajo duro. Pero como siempre digo: Nos gusta el trabajo duro«, indicó. «No es momento de bajar los brazos. Es el momento de arremangarse. Es el momento de organizarnos, de movilizarnos y de seguir comprometidos en aras de la libertad y la justicia y del futuro que todos sabemos que podemos construir juntos», enfatizó la política.

Donald Trump se proclamó ganador después de superar el margen de los 270 votos electorales necesarios para hacerse con la victoria en estos comicios. Según las últimas estimaciones, el político ya ha obtenido 292 votos del Colegio Electoral, lo que le permitirá regresar a la Casa Blanca como el 47.º presidente de EE.UU., después de su toma de posesión el próximo 20 de enero. Mientras tanto, Harris alcanza 224 votos.

La vicepresidenta ya ha telefoneado a su rival republicano para felicitarlo por su victoria en las elecciones, según reportó AP con referencia a un funcionario cercano a ella. El informante señaló que Harris discutió con Trump la importancia de una transferencia pacífica del poder.