Del Castillo niega uso de armamento letal por la Policía y se abre al diálogo si se levantan bloqueos

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que los efectivos policiales no han utilizado ni utilizarán armas de fuego contra la población, destacando que su objetivo es garantizar el libre tránsito.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó en una entrevista en el programa «Los Hechos Cuentan» que no se ha utilizado armamento letal por parte de la policía durante las operaciones de desbloqueo. Esta declaración se produce tras las denuncias de parlamentarios del ala evista, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes afirmaron que, durante los conflictos en la zona de Parotani, Cochabamba, hubo dos personas heridas por disparos supuestamente efectuados por policías.

Del Castillo subrayó que la Policía no realizará “un solo disparo en contra del pueblo”, pero que trabajarán en garantizar la libre transitabilidad. En contraste, aseguró que desde el inicio de los bloqueos en el país han identificado a personas afines al expresidente Evo Morales, en Parotani, en la carretera Oruro – Potosí y en el río Ichilo, quienes han disparado armamento letal contra los efectivos policiales.

El ministro sostuvo que el expresidente Morales busca provocar un enfrentamiento entre los movilizados y la Policía con el fin de «sembrar muertos» en las carreteras, alegando que las víctimas serían causadas por agentes del orden. Sin embargo, reiteró que “la Policía no generará ni un solo disparo”.

En cuanto a la posibilidad de un diálogo para resolver los conflictos, Del Castillo manifestó que están dispuestos a ello, siempre que se levanten los 15 puntos de bloqueo existentes. Aclaró que, aunque se realice un encuentro, no se aceptará ningún acuerdo que esté fuera de la Constitución Política del Estado (CPE). Además, enfatizó que el objetivo debe ser el beneficio del país y no de una persona, y que no se abordará el tema de “impunidad” ni se dejará sin justicia a víctimas.

Concluyó indicando que el trabajo para levantar los bloqueos continuará en el marco del plan «Recuperando La Patria».

