Desde Bolivia, Camacho, Añez y Tuto Quiroga saludan el «claro triunfo electoral» de Donald Trump

Trump con una imagen de su perfil en la red X en un celular. Foto: EFE

Los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Añez y el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y saludaron este miércoles el triunfo del candidato republicano Donald Trump por su “claro triunfo electoral”.

“Felicidades al presidente electo de EEUU, por su claro triunfo democrático. Le pedimos que antes que sea posesionado, el 20 de enero de 2025 liderice esfuerzos para que en Venezuela asuma el mando Edmundo Gonzáles Urrutia”, dijo Quiroga desde la red X.

Por su parte, Añez expresó que “vuelven a la Casa Blanca los valores de la defensa de la vida, la familia y la paz. ¡Viva la libertad!”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Felicito la victoria contundente del presidente Donald Trump y celebro un nuevo tiempo de prosperidad para el pueblo norteamericano y la comunidad latina”, agregó la exmandataria en un post en X.

Para el gobernador cruceño, el triunfo de Trump “es el camino que lleva a la prosperidad de las naciones”.

“El pueblo norteamericano ha votado por un cambio, un cambio que pone en la mesa la agenda de la libertad y del empleo. Ahora más que nunca, Bolivia necesita un gobierno que se relacione con EEUU dejando de lado el chavismo y pensando en el comercio entre Bolivia y ese país”, indicó Camacho, también desde X.

“Felicitaciones al presidente Trump por la victoria y felicitaciones al pueblo norteamericano por esa buena decisión”, añadió.

Mientras, el empresario de Santa Cruz y exministro, Branko Marinkovic, felicitó la reelección del republicano y dijo que es una “enorme victoria de la libertad”.

El exmandatario Evo Morales no se pronunció este miércoles desde su cuenta de X, pero ayer afirmó que “en Estados Unidos no hay democracia y no gobierna quien gana, sino las transnacionales”.

“Gane quien gane, continuarán con las doctrinas Monroe, destino manifiesto y, sobre todo, la denominada doctrina de seguridad nacional”, escribió en X.

Este martes, Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del Gobierno, Kamala Harris. Logró 277 votos, frente a 224 de su rival.