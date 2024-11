Diputado Eguez: Creemos no aprobará PGE por las atribuciones de endeudamiento que otorga al BCB

La bancada legislativa de Creemos no aprobará el Proyecto de Ley 003/24 de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 porque pretende otorgar al Banco Central de Bolivia (BCB) facultades de endeudamiento directo, violando la prerrogativa de aprobación de créditos que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), anticipó el diputado Walthy Egüez.

Fuente: Prensa Creemos

“El PGE ya está vetado, no va a tener el apoyo ni le vamos a permitir al gobierno que se haga el vivo utilizando al BCB como chivo expiatorio para endeudar irresponsablemente al pueblo boliviano”, afirmó.

En esa línea, rechazó el artículo 19 del PL 003/24 que dispone: “… Se autoriza al Banco Central de Bolivia (BC) en su calidad de agente financiero del Gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro descritas en el Parágrafo II del Artículo 9 de la Ley N°1503 de 5 de mayo de 2023 para respaldar dicha operación, estando autorizado del BCB a suscribir los contratos y/o documentos correspondientes para dicho fin”.

“Por la ventana están metiendo un artículo para que el BCB adquiera créditos que seguramente van a ser utilizados para financiar al Ejecutivo Nacional y para que no tengan fiscalización”, cuestionó.

Explicó que los créditos que no aprueba la ALP es producto del rechazo de los parlamentarios al ‘masismo’ que mediante el Tribunal Constitucional ha suprimido a los parlamentarios su capacidad de fiscalizar e interpelar a ministros por malos manejos económicos.

El legislador, de igual modo, reclamo por los créditos aprobados destinados a varios proyectos que no se ven en las regiones, siendo además el pedido de la población soluciones reales a la actual crisis y no generar más deudas.

“Mientras no nos devuelvan la capacidad de fiscalizar a los parlamentarios no vamos a aprobar ningún crédito. No vamos a ser irresponsables y que la plata que viene, supuestamente, para hacer proyectos se la roben los ‘masistas’ como se la han venido embolsillando. El pueblo no está viendo las obras para las cuales se han convocado créditos”, advirtió.