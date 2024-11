Diputado Egüez: «La dirigencia del MAS huye, su arenga «patria o muerte» quedó para la mofa»

Las declaraciones de Egüez surgen ante la consulta de los medios de comunicación acerca del trémulo mensaje de Juan Ramón Quintana difundido por redes sociales, dónde señala estar afectado de salud y pide a la militancia del MAS no abandonar su lucha partidaria.

Fuente: Prensa Creemos

La cúpula de dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) han puesto en evidencia su cobardía y deslealtad con sus bases al huir «cobardemente» frentre a las amenazas de ser encarcelados, su arenga de «patria o muerte quedó para la burla nacional», declaró, este lunes, el diputado Walthy Egüez, Creemos.

«Esta es una segunda muestra que Quintana (exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana), es cobarde. (En 2019) Cuando la situación se puso difícil huyó a una embajada y hoy está en la clandestinidad, los de patria o muerte son de «patria y huye», dijo.

«Su patria o muerte quedó en bleff del que se burlan todos los bolivianos», agregó.

Las declaraciones de Egüez surgen ante la consulta de los medios de comunicación acerca del trémulo mensaje de Juan Ramón Quintana difundido por redes sociales, dónde señala estar afectado de salud y pide a la militancia del MAS no abandonar su lucha partidaria.

En este contexto, recordó que el líder de la fuerza política de oposición Creemos, Luis Fernando Camacho, no se escondió en ninguna embajada, ni huyó declarándose en la clandestinidad para defender al pueblo cruceño y boliviano. Egüez, criticó duramente la disputa partidaria interna del oficialismo que ha llevado al país a una temible incertidumbre y a profundizar la crisis económica que han ocasionado en casi 19 años de gobierno, en lugar de remediar los daños que hoy sufre el pueblo.

«Sus ambiciones no tienen límites, lo cierto es que el MAS es un cáncer para el país. Los ‘masistas’ se van en las elecciones del 2025, el 2026 tendremos un nuevo gobierno que reconduzca la economía. Los bolivianos no tenemos combustible, no tenemos dólares, los precios de la canasta familiar están por los cielos», apuntó.