Diputado Eguez: «Las carreteras por donde se importa combustible no están bloqueadas, la verdad es que no hay plata”

El diputado Walthy Egüez, Creemos, afirmó que las carreteras por las cuales el país importa combustibles, diésel y gasolina, La Paz-Arica y las rutas Paraguay- Argentina y Brasil no están bloqueadas, por lo que no deberían existir filas ni conflictos en el suministro, el problema es que el gobierno no tiene dinero.

Fuente: Prensa Creemos

“Los bolivianos sabemos dende vivimos, en Santa Cruz no está bloqueada las carreteras desde y hacia Brasil, Paraguay y Argentina, pero no tenemos diésel ni gasolina.

En La Paz no debería haber filas, la carretera desde y hacia Arica está expedita, lo que pasa es que el gobierno no tiene plata, quiere mentir usando su conflicto con Evo Morales”, enfatizó.

El gobierno de Luis Arce Catacora pretende utilizar el bloqueo de carreteras que promueve Evo Morales para “tapar la incapacidad e irresponsabilidad” con la que ha manejado la economía del país, por lo que argumentar que no existe transitabilidad es otra mentira, agregó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En este contexto, señaló que el bloqueo de caminos cayó a Luis Arce “como anillo al dedo”, como cortina de humo, pero que ya no puede seguir sosteniendo esa mentira ante la falta de alimentos en varias regiones porque no puede transportarse debido a la falta de combustible.

Sostuvo que la falta de alimentos es por falta de transporte, inclusive en distribuidoras de productos de consumo masivo del gobierno como Emapa.