Directiva de la Cámara de Diputados busca garantizar sesiones a través del diálogo con frentes políticos

La primera vicepresidenta de la Cámara Baja, diputada Deisy Choque (MAS-IPSP) en contacto con medios de comunicación informó que se llevan adelante reuniones de diálogo con diferentes frentes políticos de este ente legislativo para garantizar la realización de las sesiones con el objetivo de aprobar leyes durante la gestión con rumbo al “bicentenario”.

“Estamos agotando todo lo implica el diálogo con los diferentes frentes políticos y bloques, viendo la posibilidad de llevar adelante las sesiones (…).

Entendemos que aquí hay un pequeño bloque que no va a ceder a dialogar ni a poder sentarnos porque tiene un mandato claro, pero la mayoría de los colegas no están de acuerdo”, sostuvo que en los próximos días se reunirá la directiva de diputados, para analizar todos lo pormenores tras las advertencias de algunos asambleístas de no permitir que se lleve adelante sesiones, y determinar que mecanismo o estrategias se utilizarán para llevar desarrollar las sesiones.

Por otro lado, consideró que desde la Asamblea Legislativa se debe asegurar las elecciones judiciales.

“A pesar de la existencia de una ley, se vio que a través de amparos se pretende obstaculizar dichas elecciones”, sostuvo la legisladora.