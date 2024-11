Dónde estaba Mazón la tarde de la DANA: comió en un restaurante de Valencia con una conocida periodista

”Se trata -añaden las mismas fuentes de la Generalitat valenciana- de un encuentro más de la ronda de reuniones que están teniendo el president y su equipo para sondear a profesionales del mundo de comunicación para que se incorporen al proyecto de À Punt”. Antes de este encuentro, aseguran, el presidente ya había recibido toda la información que había hasta ese momento de la evolución de la DANA por parte de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que le continuó informando durante la evolución del temporal.

Siempre según las mismas fuentes, la consellera ya estaba con su equipo siguiendo y supervisando la evolución de la situación desde el Centro de Emergencias de la Generalitat, en l’Eliana (Valencia). Tras acabar el encuentro, Mazón llegó a las 18.00 horas al Palau de la Generalitat, desde donde “continuó siendo informado puntualmente” junto a su gabinete de la evolución de la situación provocada por la dana a través de la información que le trasladaba todo el personal de la Generalitat que estaba presencialmente en la reunión del Cecopi, iniciada a las 17.00 horas.

Una vez que el presidente fue informado del riesgo de ruptura de la presa de Forata, “y del cambio radical del escenario, con el peligro que eso suponía”, se desplazó hasta el centro de mando de l’Eliana pasadas las 19:00 horas, para seguir allí toda la situación.

La agenda oficial de Mazón el 29 de octubre

La jornada del presidente del pasado 29 de octubre comenzó temprano, y su primera muestra pública fue un mensaje en su cuenta de X a las 8:53 horas, donde pedía “prudencia en carreteras” y atención a las indicaciones de las autoridades. A las 9 horas, presidió el pleno del Consell, donde se discutió, entre otros temas, el nombramiento de Vicente Huet como responsable de Protección Civil.

Más tarde, Mazón participó en la entrega de la certificación de la estrategia de sostenibilidad turística a la Generalitat por parte de Aenor, en el Palau de la Generalitat, donde el premio fue entregado al propio Mazón. En una intervención, el presidente autonómico indicó que “según las previsiones, el temporal se desvía hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que a las 18 horas disminuya su intensidad en el resto de toda la Comunitat Valenciana”.

Al mediodía, se trasladó a la avenida de Catalunya para presentar la estrategia de Salud Digital. En ese mismo momento, la Confederación Hidrográfica del Júcar lanzó el primer aviso de que se superaban los tres umbrales de alarma en la Rambla del Poyo y que la tendencia era “ascendente”. Es entonces cuando la delegada del gobierno llama a la responsable del área de emergencias en la Generalitat, Salomé Pradas, a quien comunica los recursos que tiene a su disposición, y le asegura que tiene a la UME alertada de la situación. La llamada vuelve a producirse a las 12, pero Pradas, al igual que en la primera, no lo considera necesario.

Poco antes de las 14 horas, Mazón se reunió con representantes de la patronal y sindicatos para discutir los presupuestos de la Generalitat de 2025. Según indicó el presidente de Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, en ningún momento se mencionaron las consecuencias que podría traer la DANA.

Cinco horas de contradicciones

El paréntesis en su agenda entre las 14 y las 18:45 horas está, por tanto, resuelta. Mazón comió con Vilaplana, pero hasta llegar a esta información el president ha recurrido a miles de eufemismos para no concretar qué hizo ese día en ese paréntesis de tres horas en el que no se supo nada de él.

Su equipo afirma que estuvo trabajando sobre los Presupuestos en el Palau, a pesar de que Mazón no se conectó por videoconferencia a la reunión del Cecopi, a diferencia de otros funcionarios. La versión que hasta ahora defendía el presidente de la Generalitat es que, a eso de las 14, se encontraba en “un almuerzo de trabajo” cerca del Palau, pero según él estuvo puntualmente informado por la Consellera del Interior. Después asegura que volvió al Palau para “trabajar en los Presupuestos”. Pero esa historia estaba llena de contradicciones. En primer lugar, la comida no podría haber sido oficial porque es obligación incluirlo en la agenda pública. Es más, días antes la Generalitat informó a los medios de un “almuerzo privado”, que posteriormente fue maquillado como “almuerzo privado de trabajo”. Asimismo, Mazón no había aclarado cuanto duró el almuerzo, ni con quién lo mantuvo.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pide unidad para superar la trágica DANA.