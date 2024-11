Drama en Catarroja, el pueblo valenciano donde recuperar la normalidad parece una utopía: “Aún no hemos visto a ningún político limpiar las calles”

Elena, que sigue con el cepillo en la mano, también se pregunta dónde están los políticos en estos momentos tan complicados para la población. “Aquí todos los que estamos limpiando dejándonos la piel somos los vecinos, no he visto a ningún político limpiando. Hablan mucho, pero ninguno viene aquí a quitar el barro”, dice indignada.

Los vecinos y vecinas de Catarroja no cesan con las labores de limpieza. (Helena Margarit Cortadellas) Los vecinos y vecinas de Catarroja no cesan con las labores de limpieza. (Helena Margarit Cortadellas)

No han visto a políticos asomarse por Catarroja, pero tampoco ha aparecido el Ejército, lamentan, y aunque las patrullas de Protección Civil y la UME están continuamente recorriendo las calles, es la propia población la que prácticamente de manera exclusiva se está encargando de las labores de limpieza, además de sostenerse y dar apoyo al de al lado.

El agua bajó del barranco

El escenario en Catarroja sigue siendo dantesco a pesar de que en la tarde de este viernes el sol faltaba con fuerza, lo cual ayuda a que el barro se seque. Aun así, el lodo inunda cada calle y tanto los pisos bajos de las viviendas y garajes como innumerables negocios han quedado completamente destrozados tras el paso de la tormenta. En el caso de Teresa, propietaria de una guardería Mi primer cole, ubicada en la Avenida La Rambleta, una de las calles principales del pueblo, no ha podido salvar nada, pero por suerte “los niños fueron desalojados a tiempo” y no ha habido que lamentar daños mayores, dice aliviada enfundada en sus guantes y llena de barro. “Aquí el martes ni siquiera llovía, pero el agua llegó del barranco de Poyo con mucha fuerza y destrozó todo a su paso”, explica a este periódico.

Por su parte Faustina, una vecina de Tavernes Blanques que no ha dudado en acudir a Catarroja a ayudar, aún sigue sin dar crédito a todo lo que ha ocurrido. En su pueblo, por suerte, no afectó la tormenta pero sus vidas, admite, no volverán a ser las mismas. “Aún hay muchos cuerpos atrapados en los garajes, no sabemos con qué se encontrarán los efectivos de seguridad cuando puedan acceder”.

Las calles de Catarroja siguen inundadas de lodo casi tres días después de la Dana. (Helena Margarit Cortadellas) Las calles de Catarroja siguen inundadas de lodo casi tres días después de la Dana. (Helena Margarit Cortadellas)

De hecho, el número de víctimas sigue en aumento porque es ahora, casi tres días después de la tormenta, cuando se empieza a ver la magnitud de la tragedia, de forma que van apareciendo cadáveres en lugares a los que no se había podido acceder. Aunque este viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, es festivo, en la Comunidad Valenciana no hay nada que celebrar y va a tener que transcurrir mucho tiempo para que la población se recupere, así como el comercio y la economía de la zona.

Al igual que en Catarroja, la situación sigue siendo de extrema gravedad en otros municipios valencianos como Massanassa, Alfafar, Chiva y Paiporta, donde empieza a caer la noche y los vecinos siguen limpiando lodo y esperando la ayuda de las instituciones.