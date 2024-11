El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, indicó este viernes que el diálogo entre el Gobierno y el evismo no es visto “muy bien”. “Cómo vas a dialogar con un delincuente” que “sigue jodiendo al país” con todos los bloqueos e induce a la confrontación, dijo.

“Qué quiere, ya ha sido candidato, ha sido 14 años presidente; entonces qué sigue jodiendo al país, así con todo lo que es bloqueos induce a confrontación”, insistió el alcalde en conversación con periodistas en Santa Cruz.

Reiteró que Morales “cometió estupro y ha violado a niñas”, por lo que la Justicia debe tomar cartas, ya que es su competencia. Sin embargo, mencionó que el Gobierno no tiene por qué dialogar con un “delincuente”:

“De qué podrán dialogar, quiere ser candidato cuando ya no puede ser más candidato por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado; inclusive hubo un referéndum que Bolivia le dijo no, (pero) igual se lanzó diciendo que era un derecho humano y al final la OEA (Organización de los Estados Americanos) le dijo que no es un derecho humano”.

Ante la consulta de que el exmandatario pidió diálogo en otro país, Reyes Villa señaló “quién es él para poner condiciones”. Indicó que ha sido presidente, pero “hoy” es un ciudadano más.

“Todos nos hemos presentado. Yo he llegado a Bolivia y me he tenido que presentar a cuantos juzgados a responder por todos los juicios que me han sembrado y él quien es de qué goza. Fue presidente y con mayor razón vamos a ver cómo actúa la Fiscalía”.

Reyes Villa llegó a Santa Cruz e indicó que reunirá con diferentes sectores productivos y empresarios, esto debido a que la industria es un potencial y que la única forma para que el país tenga dólares es exportando.