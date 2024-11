Economía liberal y cultura y práctica populista cocalera

“Si dejas al Gobierno a cargo del desierto, en cinco años no habrá arena”. Milton Friedman.

Los economistas y cajeros del MAS, creen que aumentar el gasto impulsa la economía y esto se logra imprimiendo billetes plurinacionales, para así seguir gastando.

“Los estatistas y populistas promueven lo público, que es de nadie. Pero los políticos lo cosechan y lo disfrutan muy bien”. Pukymon.

La receta liberal es, por demás conocida, parte de la consolidación y defensa permanente de las libertades individuales y la propiedad privada, proteger el trabajo, la innovación y eficacia. Reducir el tamaño del Estado y disminuir la cantidad de funcionarios públicos, aplicar meritocracia en la administración pública, reducir el déficit fiscal, disminuir considerablemente el gasto público, eliminar las subvenciones públicas, mantener un presupuesto general del Estado más austero, etc.

El nuevo gobierno de Trump.

Tiempo atrás, Elon Musk decía: “Creo que sería genial simplemente tener una comisión de eficiencia gubernamental que mire estas cosas y se asegure de que el dinero de los contribuyentes, ese dinero que los contribuyentes ganan con un arduo trabajo, sea gastado de una buena manera”.

hora con el Presidente Trump tiene la posibilidad de hacerlo, ya que el Presidente informo: “Me complace anunciar que el gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental”.

Se espera que este Departamento y con gran eficiencia, desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, corte los gastos innecesarios y reestructure las agencias federales. Destrucción de la República Boliviana e instauración de Estado Plurinacional cocalero. Con el masismo no existe seguridad jurídica ni personal, somos víctimas de bloqueos, asaltos y robos. Solo una muestra: Las FFAA que tienen el monopolio de la fuerza, admiten que no pueden controlar a los grupos armados de cocaleros que asaltan cuarteles militares, toman prisioneros a los oficiales y se apoderan de las armas y municiones. Como se puede constatar ellos no hacen su trabajo, hay que contratar a otros para que lo hagan. El problema del país, en el ámbito cultural y político, está en la ausencia de valores éticos y democráticos y la prevalencia de una justicia corrupta, donde no existe un criterio cierto de lo que es correcto o no lo es y donde todo es poniendo plata y usando influencias.

Un amigo Abogado, basado en su experiencia profesional cotidiana, decía que la población sabe o debería saber que en el país las leyes no funcionan y que lo peligroso e incorrecto para nosotros, es cuestionar y malquistarse con el Gobierno, el Jefe del Sindicato, el Cacique cocalero y sus esbirros. En consecuencia, cuando se necesite hacer un trámite, lo primero que se tiene que saber para no pelarle es: A quién pagar y cuanto pagar. El que hacer no es discurseando, es haciendo.

Los emprendedores que se manejan en la economía formal permanentemente demandan: Seguridad jurídica, falta de diésel, escasez de dólares, eliminar los trabas de acceso a los mercados externos, seguir mejorando nuestra infraestructura, evitar la toma de tierras y áreas protegidas, la quemas de bosques y autorizar el uso de la biotecnología.

Estas demandas requieren del Gobierno, la provisión de seguridad jurídica, evitar los bloqueos, reducción significativa de impuestos, reducir trámites y regulaciones en el mercado laboral, autorizar la libre importación y exportación, aprobación de la biotecnología, etc.

Cuando esto se garantice, las empresas locales podrán competir con el producto extranjero.