EE.UU. apoyará a Zelenski si decide entrar en negociaciones con Rusia

Pero es el líder del régimen ucraniano quien debe decidir cuándo es el momento para las negociaciones, según el portavoz del Departamento de Estado.

Fuente: RT

Estados Unidos respaldaría a Vladímir Zelenski si este quisiera reiniciar las negociaciones con Rusia sobre la resolución del conflicto bélico, pero la decisión debe proceder del propio líder del régimen ucraniano, según afirmó el jueves el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller.

«Si el presidente Zelenski decide que quiere entrar en negociaciones [con Rusia], claro que es algo que apoyaríamos. Esta ha sido nuestra política de larga data. Pero es el presidente Zelenski quien debe decidir cuándo es el momento para las negociaciones. No es algo apropiado ni para nosotros ni para ningún otro país empujarlo hacia eso», dijo el vocero en rueda de prensa.

Acentuó que Washington respaldará al líder del régimen de Kiev en cualquier proceso que le asegure «una paz justa y duradera«.

Miller señaló que la parte estadounidense no ha visto muestras por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, de que quiera renunciar a su deseo de «seguir devorando los territorios ucranianos».

Se manifestó seguro de que Putin aceptaría negociaciones «en las que obtenga todo lo que quiere y Ucrania no reciba nada a lo que tiene el derecho por ley y es algo en lo que Zelenski no está y no debe estar interesado«.