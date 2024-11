El comandante regional y la presidente del Concejo de Mairana declararon como testigos por los enfrentamientos durante el bloqueo evista

Ambos fueron citados hasta dependencias de la Delcc para que brinden su declaración informativa sobre la investigación que se inició de oficio.







Fuente: Unitel

La jornada del miércoles acudieron hasta dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) la presidente del Concejo Municipal de Mairana y el comandante de la Policía de la provincia Florida en calidad de testigos para prestar su declaración en la investigación que se lleva a cabo por los enfrentamientos suscitados en ese municipio durante los intentos de desbloqueo de la carretera.

“Hemos tenido una situación casi a las 4:00, por ahí lo dejaron a las oficinas del Concejo Municipal, entonces en calidad de testigo a mi persona, como presidente del Concejo, a la concejal Candy, pero ella ya pidió su licencia por tres meses, está asumiendo su suplente que es el concejal Nahum”, indicó la concejal Miriam Chura.

Por su parte, Luis Solares, comandante regional dijo que está dispuesto a apoyar con los elementos que sean necesario para ayudar con las investigaciones que se realizan en contra de diferentes personas que generando un ataque contra los efectivos.

[Foto: Leonardo Gil – UNITEL] / Luis Solares, comandante regional de la provincia Florida

“El presente subscrito oficial acá, como comandante de la provincia de Florida, en calidad de testigo para realizar la declaración y aportar todos los elementos de convicción necesarios para poder declarar y llegar a la verdad histórica del caso que se lleva por delito de terrorismo contra el Gilbert Tapia y otras personas”, dijo ante los medios.

Además aclaró que se está llamando a declarar a diferentes personas que de alguna manera estén relacionadas con los hechos ocurridos.

“El Ministerio de Gobierno ha iniciado de oficio dos casos en los cuales están investigando y está realizando ya las investigaciones correspondientes y realizando las citaciones a diferentes actores”, reveló.

Por su parte, la presidente del Concejo aseguró que el concejal que es investigado de participar de dichas movilizaciones y enfrentamientos, no es de su parte y que es parte de evismo.

“No, él (Gilbert Tapia) no es de mi partido, es el del MAS, especialmente de Evo Morales, él siempre en sus redes publicaba que se reunía con la con el señor Evo (…), no sé si ha financiado o no (los bloqueos), pero sí, él siempre decía que tenía reuniones”, aclaró.