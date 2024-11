El duro presagio de Petro sobre la continuidad de los diálogos del ELN con otros gobiernos

El jefe de la delegación del grupo guerrillero, ‘Pablo Beltrán’, adelantó en un video cuál es la visión de las negociaciones que tiene esa estructura armada.

La puerta para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —la guerrilla más antigua de Colombia— firme un acuerdo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro pareciera haberse cerrado.

El mandatario colombiano respondió en sus redes a las afirmaciones de Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, quien descartó en un video difundido en Telegram que haya un proceso de desmovilización de ese grupo armado durante la Administración de Petro, por lo que abrió la posibilidad de que ocurra en otras gestiones presidenciales, a partir de 2026.

«La verdad, no creo que haya próximo Gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite«, escribió en su cuenta de X el líder del Pacto Histórico, bloque político que hasta el momento no ha asomado quién podría ser su candidato a ocupar la Casa de Nariño.

Por su parte, el comisionado de Paz, Otty Patiño, aseveró que aunque «el proceso de diálogos puede ser infinito, y eso es lo que no quiere este Gobierno, hemos dicho que si el proceso de implementación no empieza en 2025, habremos fallado», recoge Revista Alternativa.

¿Camilo Torres o Pablo Escobar?

Este agrio presagio viene de Petro, el principal impulsor de la política de ‘paz total’, que ha puesto el acento de su gestión en el diálogo con distintos grupos armados, entre ellos el ELN, con el que comenzaron las negociaciones en diciembre de 2022.

En su interacción, el jefe de Estado también ratificó su crítica a esa guerrilla, al nuevamente plantearle que debe escoger entre el camino del padre Camilo Torres Restrepo —quien dejó la vida religiosa para unirse al ELN hasta su fallecimiento, durante un combate con las Fuerzas Armadas, en 1966— o el de Pablo Escobar, el violento líder del Cártel de Medellín, que controló el narcotráfico en la década de 1980 y que fue abatido por las fuerzas de seguridad en 1993.

«El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo ‘Pablo Beltrán’ y se lo escuché al comandante [Carlos] Pizarro«, añadió.

¿Qué dijo ‘Pablo Beltrán’?

En el audiovisual de poco más de once minutos, ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación del ELN en las conversaciones, dijo que la «meta inmediata es avanzar lo máximo posible, hasta 2026, cuando concluya el presente Gobierno». Según su planteamiento, se busca «dejar este proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos lo retomen y le den continuidad«.

En el registro, el miembro del comando central del grupo guerrillero afirmó que «si al ELN se le sugiere que cambie de esencia, un cambio a fondo, ese mismo cambio se lo deben plantear todas las fuerzas políticas y sociales en Colombia». Por ello, considera que solo puede firmarse la paz si existe un acuerdo nacional, con la participación de todos los sectores.

Días atrás, el mandatario colombiano publicó en X que se decidió buscar un «cambio del método del diálogo» con el ELN, que según el Gobierno ha cometido violaciones al cese al fuego bilateral, al atacar a población civil.

La posibilidad de que el proceso de paz con otro Gobierno continúe pasa por la tendencia política que llegue al poder. La derecha se ha mostrado hostil a suscribir acuerdos con guerrillas y se ha inclinado por fortalecer la presencia militar y los bombardeos en zonas con presencia de grupos armados. Asimismo, ha incumplido los acuerdos de paz firmados por sus antecesores, como el caso de Iván Duque, que se mostró reacio a concretar lo pactado, lo que dejó en situación de vulnerabilidad a los más de 13.000 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de los cuales poco más de 430 han sido asesinados desde 2016.