El fuerte cruce entre la primera dama de Brasil y Elon Musk en redes sociales a dos días del G20 en Río de Janeiro

La tensión entre el gobierno brasileño y el magnate sudafricano escala a un nuevo nivel tras el discurso de Rosangela da Silva en una intervención breve en un evento paralelo al G20 centrado en temas sociales. https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/11/5WADXrIA-34142307.mp4 Fuente: Infobae

A dos días de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, la primera dama de Brasil, Rosangela “Janja” da Silva, desató una controversia al insultar públicamente al multimillonario dueño de X, Elon Musk. Durante una intervención breve en el G20 Social, un evento paralelo centrado en temas sociales, Janja pronunció un comentario que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Creo que es Elon Musk”, dijo al reaccionar a un sonido que pareció asustarla. Inmediatamente después, añadió: “¡Yo no tengo miedo de ti, inclusive. Fu** you, Elon Musk!”. El momento fue capturado en un video que no tardó en difundirse, convirtiendo a la etiqueta #PrimeiraDama en tendencia.

Elon Musk, quien frecuentemente utiliza su plataforma para responder a polémicas, reaccionó con un comentario breve pero cargado de implicaciones: “Ellos van a perder la próxima elección”, escribió, riéndose.

La relación entre Elon Musk y el gobierno brasileño ha sido tensa desde hace tiempo. Este mismo año, el magnate sudafricano se enfrentó a un juez del Tribunal Supremo de Brasil por temas relacionados con la libertad de expresión y la regulación de redes sociales.

La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, estuvo suspendida durante 40 días en Brasil tras una orden judicial por la difusión de información falsa.

El episodio actual profundiza esta fractura, especialmente dado el contexto político. Musk es un conocido aliado del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien, pese a estar inhabilitado, ha dejado clara su intención de postularse en las elecciones de 2026.

En contraste, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sido crítico de Musk, respaldando la suspensión temporal de X como una medida contra el discurso de odio.

Además, Musk asumirá un rol clave en el próximo gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, encargado de un departamento de “eficiencia gubernamental”, lo que añade una dimensión internacional al conflicto. Las declaraciones de Janja generaron fuertes críticas desde sectores afines a Bolsonaro.

Fabio Wajngarten, abogado del ex presidente, cuestionó las posibles repercusiones internacionales de sus palabras. “Si Brasil sufre sanciones por parte de Estados Unidos por cuenta de esas declaraciones irresponsables y absolutamente gratuitas, ¿qué va a pasar? Está insultando a un ministro de Estado estadounidense”, escribió en X.

Por otro lado, figuras del entorno de Lula defendieron la postura de Janja, argumentando que sus palabras reflejan la urgencia de regular plataformas como X, que han sido señaladas por facilitar la propagación de desinformación.

El incidente ocurre en un momento clave para Brasil. Lula se prepara para recibir el lunes y martes a líderes de las principales economías mundiales, incluidos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el mandatario chino, Xi Jinping.

La cumbre del G20, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, será una plataforma crucial para discutir temas como el cambio climático y las tensiones comerciales.

(Con información de AFP)