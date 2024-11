“El regalo fue ideal e inédito”, expresó el productor que recibió 20 litros de diésel por su cumpleaños

Sin restar valor a los obsequios de otros invitados, Machado enfatizó que los 20 litros de diésel marcaron la diferencia por su originalidad y pertinencia.

En medio de una crisis que afecta al sector productivo, Gualberto Machado, productor agrícola, se convirtió en tendencia en redes sociales tras recibir un regalo inusual pero significativo: 20 litros de diésel. Este presente, entregado por un amigo en la celebración de su cumpleaños, no solo emocionó a Machado, sino que también sirvió como un reflejo de la dura realidad que enfrentan los agricultores.

“Para mí fue una sorpresa grande, a la vez una emoción ver el envase de combustible”, expresó Machado al programa Que No Me Pierda (QNMP). Según relató, el gesto fue un símbolo de apoyo frente a las largas filas y dificultades que los productores enfrentan diariamente para acceder a este recurso vital.

El productor destacó que aún no ha utilizado el combustible, pero ya tiene un destino definido: alimentar la producción de cultivos que sustenta a la sociedad. “Este regalo fue ideal, una manifestación del sentimiento y la impotencia que estamos atravesando como sector”, aseguró.

Sin restar valor a los obsequios de otros invitados, Machado enfatizó que los 20 litros de diésel marcaron la diferencia por su originalidad y pertinencia. “Fue algo inédito, alusivo a la coyuntura que vivimos. Tal vez pocos lo comprendan, pero para nosotros, los productores, es un elemento indispensable”, comentó.

Cuando se le preguntó si él regalaría diésel, Machado respondió con firmeza: “Yo creo que sí el mismo regalo, dependiendo de la ocasión, y considero que deberíamos hacerlo de forma natural y de corazón para nuestros semejantes”.

Machado concluyó reflexionando sobre cómo el regalo sintetiza el sentir colectivo: “Aquí se refleja el sentimiento que todos tenemos respecto a la situación política y económica que atraviesa el país”.