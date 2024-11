El Senado sesiona para elegir a Andrónico o Gutiérrez como su presidente en medio de pugnas internas

Fuente: Unitel

Con más de una hora de retraso, la Cámara de Senadores instaló este miércoles la sesión preparatoria para conformar su directiva para la legislatura 2024 – 2025 con la mirada puesta en dos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes pugnan por la presidencia de esa instancia.

El único punto de la sesión es la “Conformación de la directiva de la Cámara de Senadores para el periodo Legislativo 2024 – 2025”. La cita legislativa estaba convocada para las 09:30.

Evistas y arcistas medirán fuerzas en esta instancia luego de que, en Diputados, la noche del martes los seguidores del presidente Luis Arce eligieran en una accidentada sesión a Omar Yujra como su presidente.

El arcismo postula a Rubén Gutiérrez, quien busca frenar la hegemonía del senador evista Andrónico Rodríguez, que ocupa la Presidencia del Senado desde 2020.

No obstante, el respaldo de los legisladores de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos es clave para que uno de los dos senadores del oficialismo consiga su objetivo como sucedió el año pasado, cuando las divisiones en el MAS se profundizaron.

En ese entonces, Rodríguez recibió respaldo de una parte de los senadores de CC tras lograr un consenso sobre la “agenda” de prioridades para la legislatura que concluyó la semana pasada.

Ahora, el panorama es distinto. El también dirigente cocalero fue vinculado con las protestas y bloqueos que impulsan los seguidores de Evo Morales en contra del Gobierno de Luis Arce.

La senadora de CC Andrea Barrientos anunció en horas pasadas que en su bancada “no existe” ninguna gestión para apoyar la reelección de Rodríguez.

El senador de Creemos, Henry Montero, anunció que no respaldarán a ningún postulante del MAS y deslizó que su voto será nulo o blanco.

“Lo hemos manifestado en el transcurso de la semana, la bancada de Creemos no va a negociar su voto con ningún masista, no lo hemos hecho y no va a ser diferente en este último periodo legislativo”, dijo.

“Creo que la preocupación tiene que ser entre ellos, entre los masistas, si se van a unir, qué solución le van a dar”