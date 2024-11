El Tigre logra un valioso triunfo y vuelve a acercarse al líder

Bolívar perdió por la tarde. The Strongest derrotó por la noche a Always Ready y recordó a seis unidades la diferencia con el líder. Enrique Triverio hizo el único gol en el primer tiempo. En la segunda parte, los atigrados perdieron varias ocasiones para aumentar.

The Strongest logró tres puntos valiosos ante un rival complicado, le ganó a Always Ready (1-0) y logró recordar a seis unidades la diferencia con el líder Bolívar, este miércoles en un partido jugado en el estadio Hernando Siles, correspondiente a la jornada 23 del torneo Clausura de la División Profesional.

El Tigre hizo el gol de la victoria cuando menos lo merecía en la primera parte, aunque después, en la segunda, perdió muchas ocasiones como para ampliar la cuenta, así que le tocó sufrir hasta el pitazo final.

The Strongest llegó a 42 unidades. A sabiendas de que más temprano Bolívar (48) había perdido, no podía dejar la oportunidad de recortar la distancia con la punta y logró su objetivo. De esa manera, todavía se aferra a la posibilidad de luchar por el primer puesto.

El gol de Triverio

El partido comenzó con dos errores defensivos y dos atajadas de los arqueros. Primero se equivocó el atigrado Maxi Caire al ceder la pelota hacia atrás, lo que obligó a una salida apresurada de Guillermo Viscarra; y, después, la defensa de la banda roja perdió la pelota, lo que habilitó a Enrique Triverio para un disparo que salvó Alain Baroja. Antes de los 5 minutos el gol rondó en ambos arcos.

Jugaron la primera parte bajo una intensa lluvia. A pesar de ello, la cancha respondió bien y dejó rodar con fluidez la pelota.

El Tigre tuvo un ataque más, porque luego el dominio fue de Always Ready. La visita hizo progresar varios ataques y exigió una y otra vez a Viscarra.

Parecía madurar el gol de la banda roja, pero cuando mejor jugada la visita, otro error atrás le costó caro. Jeyson Chura presionó, entre Diego Medina y Pablo Vaca perdieron la pelota, y le sacó tajada Triverio con un gran remate a ras del piso a los 38’ (1-0).

Con ese tanto creció el Tigre. Chura y Darío Aimar dejaron pasar buenas opciones antes de la conclusión de la primera parte.

Muchas opciones perdidas

The Strongest jugó la segunda mitad controlando la pelota y al rival, prácticamente maniató a Always Ready y no le cedió espacios, además que lo alejó de su arco.

A partir de ahí, el Tigre fue el que tuvo las mejores ocasiones para aumentar la cuenta empezando con un tiro de Chura apenas desviado.

Triverio perdió una gran ocasión por no pasar la pelota a un compañero; Michael Ortega mandó un balonazo al palo y él mismo tuvo otra chance cerrada por un defensor.

No fue todo porque a taco de Ursino, Chura también tuvo un tiro que otra vez un zaguero logró rechazar. Y Baroja volvió a salvar ante el mismo delantero.

The Strongest perdió demasiadas ocasiones para lograr un gol tranquilizador y no lo hizo, entonces sufrió hasta el final. Rodrigo Ramallo también erró a los 90’.

En la adición de seis minutos, Always Ready tuvo un par de jugadas con pelota parada que las desperdició.

