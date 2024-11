Emapa llama al diálogo a panificadores de Cochabamba que acatan un paro de 48 horas desde este miércoles

“Ayer (martes) hemos conversado con el ejecutivo de panificadores, lastimosamente están acatando 48 horas de paro. Ha aceptado el compañero Mamani (José), él conoce, sabe que por problemas de bloqueos no hemos podido arribar el trigo de Santa Cruz, pero lamentablemente en el mes de bloqueo no hemos podido completar el cupo que tienen de 24.800 a 25.000, aproximadamente cada mes”, indicó Mamani a UNITEL.

Desde Emapa aseguran que tras levantarse las medidas de presión han tratado de solucionar el problema haciendo las entregas paulatinamente para recompensar los cupos.

“Hoy (miércoles) estamos entregando 1.700 quintales, mañana 1.700, así para completar”, manifestó.

El representante de la Empresa de Apoyo a la Producción piden diálogo a los panificadores y que se busque una solución a esto para no dejar desabastecido de pan a la población.

“Nosotros, como Emapa, queremos llegar a la Federación de Panificadores, que recapaciten, venga, nos sentaremos a analizar, inclusive ayer por teléfono he rogado, nos sentaremos con la empresa, porque Emapa no tiene propio molino, si no hacemos un convenio, ahora está entregando y tiene compromiso para entregar más cupos”, agregó.

Los panificadores han determinado ingresar a un paro para este miércoles y jueves en el departamento de Cochabamba, por lo que no se elaboró el pan de batalla y no hay a la venta este producto en mercados ni panaderías de la ciudad.