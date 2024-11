Empresarios: No sabemos de dónde vamos a sacar los dólares para importar combustibles

Desde el sector privado advierten que el acuerdo de 17 puntos firmados meses atrás con el Gobierno no fue suficiente para manejar la crisis de divisas y la crisis del combustible.

Fuente: Unitel

El máximo ejecutivo de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Amilkar Rocha, observó que la falta de disponibilidad de dólares que se registra en el sistema financiero formal afectará a la nueva política estatal de combustibles, la cual da luz verde para que el sector privado pueda importar y comercializar diésel y gasolina en territorio nacional.

“Vemos una apertura del mercado para la importación de hidrocarburos, pero no sabemos de dónde vamos a sacar esos dólares para importar los hidrocarburos”, sostuvo el ejecutivo al concluir la reunión del Consejo Nacional de Presidentes y Gerentes del Sector industrial.

Rocha recordó que en meses pasados se llegó a un acuerdo de 17 puntos con el Gobierno nacional, de donde salieron algunos resultados parciales; sin embargo, consideró que estas medidas no son suficientes para hacer frente a la coyuntura que atraviesa el país.

“El país no ha recibido respuestas y soluciones reales para manejar la crisis de divisas y para manejar la crisis de combustible”, lamentó el dirigente. “¿De dónde vamos a sacar esos $us 1,24 por litro de combustible si no hay dólares”, agregó.

Además, el ejecutivo observó que en la reglamentación del decreto supremo 5271 –que da luz verde a la libre importación y comercialización de carburantes- se establece que los surtidores ya existentes no pueden vender combustibles subvencionado al mismo tiempo, advirtiendo los costos y el tiempo que implica montar una nueva estación de servicio.

En la presente semana se registró un alza en el dólar paralelo, que este viernes bordeó los Bs 12, y desde el Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz advirtieron que en esta situación incide la nueva política de combustibles, la cual da vía libre para que el sector privado pueda importar y comercializar carburantes en territorio nacional.

“Hoy lo que requerimos son acciones inmediatas, porque si no, lo que estamos viendo es que el país va a tener que acudir de manera inmediata a un rescate económico”, sostuvo por su parte el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, con miras a contar con las divisas que se requieren para importar materia prima y combustibles.

El precio referencial que regirá en adelante (para el combustible importado por particulares) será de $us 1,20 el litro para la gasolina RON 85-94, $us 1,25 el litro para la gasolina mayor a RON 94; y $us 1,24 el litro para el diésel, según la información publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).