En medio de su concierto, Luis Vega le propuso matrimonio a su novia con una nueva canción

El artista cruceño se presentó la noche del sábado en el estadio Real Santa Cruz frente a un emocionado público que no dejó de corear sus canciones

[Foto: captura video] / Momento de la propuesta Fuente: UNITEL

El cantante Luis Vega no deja de sorprender a su público, la noche del sábado, durante su concierto ‘Hagamos Historia’ que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estrenó una nueva canción la cual fue dedicada a su novia Nathalia Calvimonte a quien invitó al escenario para cantarle frente a frente.

Pero sin duda no solo el tema musical fue lo que se llevó los suspiros de todos, sino que Luis decidió aprovechar el momento para proponerle matrimonio a su pareja en frente de su público.

“Dije que no me iba a enamorar, pero todo cambió desde que estoy contigo, mi corazón tiene nombre y apellido, no sé si tanto amor sea permitido, pero no me importa, solo me importa que estás conmigo”, dice parte de la letra.

“Hagámonos de todo menos falta, no sabes lo mucho que hiciste falta, yo te esperé por tanto tiempo, que suerte que llegaste a tiempo. Hagamos que recuerde nuestra historia como la más bonita de la historia. Te juro no me reconozco también desde que te conozco y desde que te conozco he decidido que me quedaré para siempre contigo”, cantó Luis a una Nathalia emocionada.

Luego de expresar la hermosa letra de la canción, Luis recibió una pequeña cajita de uno de sus asistentes para luego arrodillarse frente a su novia y expresarle: “Mi amor, ¿quieres ser mi esposa?”.

En medio del asombro y los gritos de euforia del público, Nathalia le dio el tan esperado Sí a Luis Vega para luego sellar el compromiso de ambos con un tierno beso.

El artista cruceño sin duda marcó “historia” con su presentación en el estado Real Santa Cruz, donde tuvo un lleno total con un emocionado público que no dejó de corear sus canciones.

Asimismo, una noche antes tuvo un también exitoso concierto en la ciudad de La Paz, en el Teatro Al Aire Libre, donde el público respondió de una manera impresionante a los esperados temas de Luis.

Fuente: UNITEL