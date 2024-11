Según el BCB en agosto los envíos de Chile llegaban a $us 11,58 millones y a septiembre la cifra bajó a $us 7,55 millones. En septiembre, los envíos de trabajadores en el exterior llegan a $us. 100,44 millones.

El flujo de remesas familiares que envían al país desde Chile sigue en caída y en septiembre reporta una disminución de 35% en comparación al mes de agosto, un bajón de $us 2,21 millones en el noveno mes del año.

Según un informe publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) en septiembre, los trabajadores bolivianos en Chile enviaron remesas por un valor de $us 7,55 millones, 35% menos que en agosto, cuando alcanzaron $us 11,58 millones.

La disminución de remesas desde Chile ha sido constante desde enero de este año y septiembre es el mes en el que menos divisas llegaron desde el vecino país.

A inicios de esta gestión, desde Chile llegaron $us 24,05 millones; era el segundo país, después de España, que más remesas enviaba a Bolivia. El panorama a septiembre es diferente. La mayor cantidad de remesas llegan desde España ($us 42,84 millones) y de Estados Unidos ($us 22,65 millones).

Es decir, el 37% de los envíos llegó de España, el 20% de Estados Unidos y el 16% de Chile; el resto viene de países como Brasil, Argentina e Italia, entre otros.

Asimismo, comparando el acumulado entre enero y septiembre de 2023 con similar periodo de 2024, la diferencia de fondos que llegan del vecino país es $us 86,96 millones menos, de $us 236,25 millones a $us 149,20 millones.

En mayo, el presidente del BCB, Edwin Rojas, explicó que, en el caso de Chile, pese a que existe una economía favorable, sectorialmente, algunos rubros como la construcción y la minería, vinculada al cobre, en el cual participan los migrantes bolivianos, han disminuido.

Remesas

Los datos del BCB indican además que, en septiembre, los envíos de trabajadores en el exterior llegan a $us. 100,44 millones, lo que representa un 2% menos que el mes de agosto ($us 102,65 millones).

En tanto, si se comparan las cifras de septiembre de 2024 y del mismo mes de 2023 ($us 113,37 millones), hay una reducción de $us 12,93 millones.

Para sus reportes, el BCB recopila información del sistema financiero nacional, de las empresas de transferencia electrónica de dinero y de otras fuentes.