En un redundante mensaje, Quintana repitió las palabras “lucha” y “derechos” un total de 30 veces

El exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, emitió un redundante mensaje para decir que estaba en la clandestinidad, repitiendo algunas palabras numerosas veces.

En su mensaje de cinco minutos distribuido en redes sociales, Quintana, que es conocido por su retórica repetitiva, pronunció las palabras “lucha” y “luchando”, 17 veces, y “derechos”, un total de 13.

También dijo ocho veces que “no hay que tenerle miedo al poder”. Pese a ello, se declaró en la clandestinidad una vez que se confirmó que había una orden de detención contra él acusado de “terrorismo” por haber, supuestamente, alentado al uso de dinamita y otras armas durante los bloqueos organizados por Evo Morales en octubre.

El Quintana que grabó el video no aparece levantando la voz y gesticulando como suele hacer en sus apariciones públicas, sino hablando con tono mesurado y suave.

“Quiero señalar de manera categórica que el abuso del poder, el abuso del régimen de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ha quebrado, ha roto, ha sobrepasado las líneas rojas. Hoy día persigue con saña, persigue con odio, persigue con todos los rencores acumulados a nuestros compañeros de lucha”, dijo Quintana.

Luego agregó: “No voy a ser objetivo fácil para que intenten matarme como han intentado hacerlo con el compañero Evo Morales. No me voy a poner en la mira telescópica de quienes están intentando acallar las voces críticas. No lo voy a hacer por responsabilidad con mi familia, por responsabilidad con nuestra lucha”.

Quintana es uno de los políticos más rechazados de Bolivia de la historia reciente. La oposición lo acusa de haber motivado persecución y detenciones de decenas de críticos del MAS.

Cariosamente ahora él rechaza las acciones persecutorias que él mismo alentó durante su largo paso por el poder en Bolivia.

