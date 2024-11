Encapuchados entraron a la habitación de un boliviano en Chile y lo asesinaron; su familia pide ayuda para repatriar el cuerpo

La víctima es un joven de 24 años oriundo de Aiquile, Cochabamba, su madre afirma que requieren alrededor de Bs 35.000 para trasladar sus restos

Un joven boliviano de 24 años, identificado como Israel López Salvatierra, murió tras ser víctima de un atraco por parte de antisociales quienes ingresaron a su vivienda en Chile y lo atacaron con un arma de fuego.

La víctima es oriundo de Aiquile, Cochabamba, por lo que su familia en Bolivia pide ayuda para poder repatriar su cuerpo.

“Me comentaron que habían entrado a su pieza los delincuentes. Estaba con sus amigos (la víctima), ellos trabajaban en cereza (cosechando), de lunes a viernes, pero el día de sábado ya no habían salido a trabajar. Estas personas (los delincuentes) que habían ingresado a la vivienda a robar”, manifestó Constantina Salvatierra, mamá de la víctima, a UNITEL.

Según la información que le proporcionaron a la mujer, Israel se encontraba en su vivienda con un par de amistades, cuando un grupo de antisociales encapuchados, ingresó al lugar para cometer el atraco.

Supuestamente hubo resistencia de parte de las víctimas, por lo que los sujetos realizaron varios disparos de los cuales algunos llegaron a este joven de 24 años, provocando así su muerte.

“Eran completamente extrañas, estaban bien encapuchados, dicen sus amigos, no sé bien. En la pieza vivían hartos, pero habían entrado por encima de la pared (los antisociales), dicen que le han pegado a otro, después ya habían entrado donde estaban ellos”, contó la mujer.

La madre de Israel confiesa que no tiene muchos detalles de lo que realmente paso con su hijo, ya que debido a que no cuenta con recursos económicos, no ha podido viajar al vecino país, por lo que los amigos de su hijo son quienes están acompañando la investigación de la Policía.

Sin embargo, para la progenitora ahora lo más importante es poder repatriar el cuerpo de su hijo, por lo que no solo pide ayuda a las autoridades, sino a la población en general, ya que requiere de una cantidad considerable de dinero para poder hacer el traslado de los restos.

“Por ahora necesitamos ese dinero para repatriar de allá (de Chile), para que llegue su cuerpo aquí a Bolivia”, dijo entre lágrimas la señora Constantina.

Según le indicaron, se requiere aproximadamente Bs 35 mil para poder traer el cuerpo de Israel a Bolivia.

“Quiero que me ayuden todos sus amigos; ahorita estoy aquí en Santa Cruz esperando a él en Satélite, quiero que me ayuden, por favor, hermanos bolivianos, conocidos, los que son sus amigos de Israel; yo no tengo recursos para traerlo, para hacerlo llegar hasta aquí. Necesito esta ayuda, esta vez, por favor”, agregó la mujer consternada.

Si desea colaborar con esta familia puede comunicarse al 63515314 Limbert López, hermano de la víctima.