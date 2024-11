Entre 2021 y 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) real del departamento de Potosí registró un crecimiento promedio del 4,3%, más del doble del que reportó en el período 2017-2019 (1,8%), resaltó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Por Erika Ibáñez

La entidad presentó las cifras económicas destacadas de ese departamento que el domingo celebrará su efeméride.

Asimismo, Economía informó que, en 2023, el PIB nominal de ese departamento creció hasta $us 2.637 millones, un 25,4% respecto a 2020.

En 2023, la minería siguió siendo la actividad con mayor contribución al PIB nominal de este departamento (33,8%), seguida por los servicios de la administración pública (21,4%), el comercio (10,1%) y la agropecuaria (9,6%).

En términos de bienestar económico, el PIB per cápita de Potosí aumentó en 2023 a $us 2.852, lo que representa un incremento del 22,0% respecto a 2020 ($us 2.338).

Potosí

Las exportaciones también registraron un incremento. Entre 2021 y 2023, el promedio del valor exportado fue de $us 2.570 millones, 50% más en comparación con los $us 1.712 millones del período 2006-2019.

Además, en 2023, los minerales representaron el 90,4% del total exportado, alcanzando un valor de $us 2.377 millones. Los principales productos de exportación del departamento de Potosí fueron el zinc ($us 1.096 millones), la plata ($us 762 millones) y el plomo ($us 177 millones).

Las ventas en restaurantes se dispararon en 236% entre 2020 y 2023, pasando de Bs 16,3 millones a Bs 54,6 millones. Las ventas en supermercados también experimentaron un aumento en el mismo período de Bs 13,4 millones a Bs 15,2 millones.

En cuanto al sector privado, entre 2021 y agosto de 2024, se crearon 2.627 nuevas empresas, lo que eleva la base empresarial de este departamento a 17.397.

La inclusión financiera también muestra cifras positivas, con un crecimiento de los depósitos en el sistema financiero potosino del 15% interanual ($us 697 millones). El número de cuentas en el sistema financiero aumentó un 7% en el mismo período.

PGE

El Presupuesto General del Estado prevé, por otra parte, una inversión pública de Bs 3.432 millones ($us 500 millones) para el departamento de Potosí en 2024.

Del total, 78% corresponde a proyectos productivos; los más importantes son: la implementación de la industria de Química Básica, la planta municipal de hormigones y premoldeados (Tupiza), la planta procesadora de Quinua (San Pedro de Quemes), el Centro de transformación de trigo a harina fortificada (Ckochas) y varias otras plantas de transformación e industrialización de alimentos.

Potosí celebra el domingo 214 años su gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810.