Entre luchas de poder, Bolivia se hunde en el caos

Margarita Ávila, una comerciante de abarrotes de 66 años, observa estoica los puestos cerrados de sus vecinos en un mercado de La Paz. «Hemos vivido lindos años (…). Sabíamos cuánto íbamos a ganar, cuánto íbamos a invertir», recuerda.

Un hombre lleva un cartel que dice «sin dólares no hay progreso» durante una protesta contra la escasez de combustible y dólares en La Paz, el 21 de noviembre de 2024.

Fuente: rfi.fr

Ahora la escasez de dólares, el clima de protestas y el desprestigio de las autoridades han hundido a Bolivia en una continua incertidumbre.

«Ya no conozco los dólares. No hay para ahorrar. Todo es para el día a día», se queja Ávila frente a sus productos sin vender. «He perdido capital. De la noche a la mañana las cosas suben de precio. Y como ellos están peleando, ya no se preocupan de nosotros», dice en alusión a la disputas entre el exmandatario Evo Morales y su sucesor el presidente Luis Arce.

Desde hace más de un año, Morales libra una batalla por el control de la izquierda con Arce, su exministro de Economía y a quien acusa de querer «proscribirlo» de la carrera presidencial de 2025 utilizando el sistema de justicia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ambos son del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que ahora está dividido entre «evistas» y «arcistas».