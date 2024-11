“Era mi compañera”: así recuerda su mamá a Camila, la niña que murió por la mazamorra en Bajo Llojeta

“Yo solo estaba de visita para invitar (a mis familiares) a la graduación de mi hija. Ella se iba a graduar el día miércoles”, dijo la madre entre lágrimas.

Los padres de la pequeña dijeron que el día del suceso todo ocurrió muy rápido y lamentan que no pudieron salvar a la niña.

“Ella siempre estaba conmigo. Cuando yo estaba mal, ella era quien me alegraba. Ella es mi hijita menor, con ella me quedaba en las mañanas en mi casa, y ahora ya no la tengo”, dijo la mujer.

En una primera instancia, los padres de Camila tenían la esperanza de encontrarla con vida, sin embargo, luego de varias horas de búsqueda, la niña fue hallada muerta la noche del domingo.

El equipo de Bomberos trabajó varias horas para recuperar el cuerpo de Camila.

Los papás decidieron velar a la niña en una funeraria de la zona Miraflores para recibir a sus familiares y compañeros de colegio de Camila para darle el último adiós.