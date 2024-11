¡Era un castigo! Un hombre llevaba a sus perros amarrados en la parte trasera de su vehículo estando en movimiento

Cochabamba. Un hombre llevó a sus canes amarrados a su auto, los perros debían correr para no ser arrastrados.







Fuente: Red Uno

Un video que rápidamente se viralizó en redes sociales ha desatado la indignación de la comunidad en Cochabamba, donde un hombre fue captado maltratando a sus perros, lo cuales estaban amarrados a su automóvil.

Según la denuncia de los vecinos, los dos canes de raza pastor alemán eran obligados a correr para evitar ser arrastrados por el vehículo en movimiento, lo que generó una ola de críticas por el evidente maltrato animal.

El video, que muestra a los perros visiblemente cansados y atados con una cuerda a la parte trasera del automóvil, fue compartido en plataformas como TikTok, donde los usuarios expresaron su rechazo por la cruel actitud del dueño. En el material, se puede ver cómo los canes intentan seguir el ritmo del vehículo, claramente fatigados por el esfuerzo físico.

Y aunque el activista Cristian Miranda, de la organización «Ellos También Tienen Hambre», fue quien difundió la denuncia, aclaró que no fue él quien grabó el video. «Mi persona no estaba en el momento en que ocurrió el maltrato, sino otro. Si hubiera estado allí, mi reacción no hubiera sido positiva», señaló Miranda, quien enfatizó que los vecinos deberían haber intervenido de manera más inmediata. «Si hubo un error por parte de los vecinos, fue dejar que el hombre llevara a los perros de esa manera», agregó.

Video: ¡Era un castigo! Un hombre llevaba a sus perros amarrados a su auto. Foto: Red Uno

El caso fue denunciado por defensores de los animales ante la Policía Forestal y Medio Ambiental (Pofoma), así como ante el Ministerio Público. Las autoridades señalaron que iniciarán una investigación para determinar las responsabilidades del dueño de los perros, mientras que los canes fueron trasladados a Zoonosis para su cuidado y evaluación médica.

Miranda, quien ha trabajado en la protección y defensa de los animales, denunció que uno de los perros, especialmente la hembra llamada ‘Imilla’, presentaba signos de miedo, lo que indicaría que el maltrato no era un hecho aislado. “Los animales no se pueden defender. Muchos de ellos sufren en silencio, y la denuncia de este caso es solo una pequeña muestra de lo que ocurre a diario en nuestra sociedad”, afirmó el activista.

Por su parte, el oficial de Pofoma informó que el caso fue identificado gracias a las redes sociales y que se han iniciado las investigaciones. “Nos constituimos al domicilio y tomamos contacto con el dueño de los canes. Estamos recolectando toda la información posible para proceder conforme a la ley”, dijo el uniformado.

A raíz de este suceso, muchas personas en Cochabamba y La Paz, han mostrado su apoyo a los perros maltratados, reafirmando su compromiso con la lucha contra el abuso animal. «Estos animalitos no están solos. Hay muchas personas acá que están actuando con hechos, no solo con palabras», concluyó Miranda.