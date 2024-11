«Esperamos más de 8 días»: Transportistas advierten con tomar YPFB

Santa Cruz. Choferes de buses instalaron un bloqueo en la Av. Tres Pasos al Frente en demanda de distribución de combustible.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Transportistas de buses que mantienen un punto de bloqueo en la Av. Tres Pasos al Frente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, advierten con tomar las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) si no reciben diésel hasta este lunes.

«Hemos tomado esta medida de presión (el bloqueo) como protesta para hacernos sentir, que vean nuestra necesidad. Hay compañeros que están más de una semana. Lo único que pedimos es que llegue diésel, esa es nuestra molestia. Esta medida no se va a levantar hasta que no llegue el diésel, se va a continuar», afirmó uno de los movilizados.

Explicó que muchos choferes no son del lugar y ya no tienen viáticos, tampoco tienen acceso a servicios básicos, como baños, ni agua.

«Si no llega hasta el lunes, con los colegas vamos a tomar otra medida de presión, tendremos que ir a tomar la planta de Yacimientos, que está por el tercer anillo, la Av. Tres Pasos al Frente, no queda otra, no podemos hacer nada más. Queremos que el gobierno nos mande diésel, es lo único que pedimos. Estamos prácticamente en la calle», agregó.