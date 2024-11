Evistas afirman que reforzarán los bloqueos hacia el oriente y que no temen a las amenazas

El representante de las Seis Federaciones del Trópico aseguró que no permitirán que los policías y militares “humillen” a la región del Trópico

Fuente: Unitel

El sector de cocaleros y autoridades del ala evistas afirman que pondrán dura resistencia en los puntos de bloqueo que aún tienen instalados en la carretera hacia el oriente del país, asegurando que no le tienen miedo a las amenazas del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

“Seguramente vendrán a Epizana, Pojo, lo que es el sector de la antigua carretera, pero vamos a decirle a este ministro, supuestamente él planifica que va a aprehendernos, nos va intimidar, cree que con eso nosotros vamos a retornarnos con miedo, nos vamos a ir a nuestras casas, quiero decirle a la región del trópico de Cochabamba, has humillado el día viernes”, expresó Vicente Choque, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico.

Los evistas recalcaron que asumirán una dura resistencia a los puntos de bloqueo y no permitirán que pase lo mismo que en Parotani y en Mairana.

“He dicho que la violencia no es aceptable de ningún lado, pero hemos visto personas que están con guaracas, con palos y demás al estilo 2019, que la gente no tenía armamento y venían los motoqueros, a ese estilo han estado, no solamente eran militares y policías, también nos han dicho que habían paramilitares”, manifestó Lucy Escobar, senadora evista.

Los cocaleros aseguraron que no le temen a los policías y militares ante el anuncio del posible desbloqueo en Epizana.

“Pero nosotros también vamos a responder, nos comunicamos de manera muy urgente para podernos organizar y vamos a sostener allá en la provincia de Carrasco, recalco una vez más, no vas a correr con la misma suerte que has acribillado a nuestros hermanos de Parotani”, agregó Choque.

Sin embargo, pese a las amenazas afirmaron que están abiertos al diálogo siempre y cuando se libere a los detenidos y la reunión se haga en los bloqueos del Trópico.

Los bloqueos continúan en el país y este martes cumplen ya 23 días, donde se registran aún 15 puntos en rutas interdepartamentales.