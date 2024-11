Evistas dicen que operativos del Gobierno dejaron 4 muertos, centenar de heridos y mujeres violadas; Del Castillo: “No hay ni un solo muerto»

La denuncia, sin mostrar pruebas, fue formulada por el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Humberto Claros, afín a Evo Morales.

La Paz, 6 de noviembre de 2024.– En los 23 días del bloqueo evista, las intervenciones del Gobierno dejaron 4 muertos, más de 100 heridos, más de 200 presos políticos, mujeres violadas y casas destruidas, según el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Humberto Claros, afín a Evo Morales.

“En 23 días, cuatro muertos nos han dejado el gobierno corrupto y traidor de Luis Arce Catacora; cuatro muertos que la Defensoría del Pueblo ni el Gobierno quieren oficializar porque no les conviene. Tenemos 100 o más heridos que no pueden ir al hospital, porque los van a cazar los policías y fiscales. Más de 200 presos políticos hasta el momento, cada día hay cacería de mis hermanos campesinos; se meten a las casas, violan a las mujeres de manera impune. Hay una hermana violada y asesinada. Claro, el Gobierno no quiere hablar de eso”, aseguró Claros.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, rechazó la existencia de muertos en los enfrentamientos entre policías y bloqueadores durante los operativos de desbloqueos. Aseguró que ni siquiera enviaron a la Policía con sus armas reglamentarias a las zonas de conflicto.

“No hay ni un solo muerto en estos conflictos, ni por parte de la Policía ni por parte de las otras personas. Un conflicto que ha sido resuelto eficaz, eficiente y de manera prolija como viene efectuando la Policía. Por lo tanto, desmentimos todas esas teorías conspiranoicas que están difundiendo el señor Morales y sus fanáticos para generar un sentimiento de odio en contra de la Policía”, resaltó Del Castillo.

El dirigente dictó un cuarto intermedio de 72 horas en el bloqueo de carreteras para que el Gobierno convoque a un diálogo y solucione los problemas económicos. Sin embargo, resaltó que sus bases no quieren abandonar la medida de presión porque consideran su reclamo justo.

Los evistas iniciaron el bloqueo el 14 de octubre ante el posible riesgo de una orden de aprehensión contra Morales por no presentarse a declarar en Tarija en un proceso en su contra por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Además de reclamar que sus juicios se cierren, exigieron que no sea impedido a participar en las siguientes elecciones generales y se reconozca a la directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fue elegida el año pasado en Lauca Ñ. Pese a los pedidos particulares, aseguraron que también protestan por soluciones a la crisis económica del país.